明晚「冷氣團」到！伴隨鋒面全台有雨　連凍2天下探10度

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳德榮指出，最新(4日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今（5）日東北風略增強，北台高溫小幅下降至25度左右，白天北舒適、南微熱，早晚涼，中南部日夜溫差大；北海岸及東半部偶有局部短暫雨，西半部仍為晴時多雲；各地氣溫：北部16至25度，中部16至29度，南部16至31度，東部17至29度。
吳德榮說，明（6）日東北風略減弱，北台雲量增多，高溫略降至23度左右，東半部有局部短暫雨；中南部仍為晴時多雲，白天微熱、早晚涼，日夜溫差大；清晨西半部易有「輻射霧」。
吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週一（7日）鋒面及強冷空氣南下，中部以北及東半部雨勢大，南部亦有局部短暫雨的機率；氣溫下降，愈晚愈冷，應注意。海拔3500公尺以上高山有降雪機率。
下週一晚鋒面快速東移，降雨由南而北先後停歇；氣溫續下降，週一晚、週二晨平地最低氣溫約可降至10度以下，台北測站則可降至13度左右，「乍暖還寒」，注意調適。
下週二至週四（8至10日）高氣壓影響，各地晴朗穩定，天氣乾爽；週二白天起天氣逐日回暖，清晨仍有「輻射冷卻」帶來偏低的氣溫，日夜溫差很大。下週五(11日)高壓迴流影響，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨；續回暖，白天微熱早晚涼，晨間易有霧。（編輯：孫唯容）