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明晚「冷氣團」到！伴隨鋒面全台有雨　連凍2天下探10度

▲中央氣象局指出，今（5）明兩日白天東北季風稍增強，北部及東北部天氣稍轉涼，明晚開始，鋒面通過及大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣轉冷（示意圖／NOWnews資料照 ）
▲中央氣象局指出，今（5）明兩日白天東北季風稍增強，北部及東北部天氣稍轉涼，明晚開始，鋒面通過及大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣轉冷（示意圖／NOWnews資料照 ）

編輯中心/綜合報導

2022-03-05 06:37:36

中央氣象局指出，今（5）明兩日白天東北季風稍增強，北部及東北部天氣稍轉涼，臺灣東半部地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴；明晚開始，鋒面通過及大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣轉冷。

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根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，截至4：53，本島平地最低氣溫為苗栗頭屋鄉15.4度；各地區最低氣溫：北部(桃園蘆竹區)16.2度，中部(南投中寮鄉)15.5度，南部(高雄內門區)16.2度，東部(花蓮壽豐鄉)17.0度。

吳德榮指出，最新(4日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今（5）日東北風略增強，北台高溫小幅下降至25度左右，白天北舒適、南微熱，早晚涼，中南部日夜溫差大；北海岸及東半部偶有局部短暫雨，西半部仍為晴時多雲；各地氣溫：北部16至25度，中部16至29度，南部16至31度，東部17至29度。

吳德榮說，明（6）日東北風略減弱，北台雲量增多，高溫略降至23度左右，東半部有局部短暫雨；中南部仍為晴時多雲，白天微熱、早晚涼，日夜溫差大；清晨西半部易有「輻射霧」。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週一（7日）鋒面及強冷空氣南下，中部以北及東半部雨勢大，南部亦有局部短暫雨的機率；氣溫下降，愈晚愈冷，應注意。海拔3500公尺以上高山有降雪機率。

下週一晚鋒面快速東移，降雨由南而北先後停歇；氣溫續下降，週一晚、週二晨平地最低氣溫約可降至10度以下，台北測站則可降至13度左右，「乍暖還寒」，注意調適。

下週二至週四（8至10日）高氣壓影響，各地晴朗穩定，天氣乾爽；週二白天起天氣逐日回暖，清晨仍有「輻射冷卻」帶來偏低的氣溫，日夜溫差很大。下週五(11日)高壓迴流影響，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨；續回暖，白天微熱早晚涼，晨間易有霧。（編輯：孫唯容）

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