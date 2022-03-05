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全家買咖啡「神規則」爽到！內行天天賺錢：算公開的秘密

▲全家在台灣也是首要超商之一，其咖啡品項是不少上班族及學生的最愛。（示意圖／翻攝自全家日本FamilyMart Japan臉書粉專）
▲全家在台灣也是首要超商之一，其咖啡品項是不少上班族及學生的最愛。（示意圖／翻攝自全家日本FamilyMart Japan臉書粉專）

編輯中心/綜合報導

2022-03-05 10:42:25

台灣咖啡市場龐大，不少人每個早晨都會買杯咖啡醒腦，而由於台灣超商密度極高，因此超商咖啡除了快速方便，相對於連鎖咖啡店的價格更加便宜，成為上班族以及學生的最愛。而就有網友分享自己去全家買咖啡時，結帳意外發現金額大幅度縮減，其原因曝光後，引發熱烈迴響。

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原PO在「7-11/全家好物分享區」貼文指出「平常早上沒有在吃超商東西的，那天趕上班隨便進去全家拿了個雞肉飯糰就去結帳，順便點了一杯美式咖啡，想說這樣咖啡45元+飯糰30元等於75元，結果結帳螢幕顯示49元，才發現原來超商早餐都有這種39元、49元、59元的優惠，也省太多了吧，等於咖啡只要19元欸，難怪超商飯糰系列賣這麼好？」

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▲網友曬出各種組合搭配，咖啡只要半價就能購入。（圖/7-11/全家好物分享區）
貼文一出，網友紛紛回應「早就是公開的省錢秘密囉！搭配起來超划算，吃好幾年了」、「當上班族之後常常這樣吃超商的早餐，真的很划算」、「我最愛鮪魚飯糰配米漿，39元吃飽喝足」、「59的也超划算，重點是早餐跟飲品選擇很多」、「我也都搭咖啡，變半價超推的」、「我都搭49或者59的麵包，有夠棒」、「真的省超多，很喜歡超商推出這樣的組合」、「咖啡墨西哥麵包我超愛！搭美式讚讚」。

事實上，全家推出這類型早餐飲品1+1的優惠早已多年，且搭配的飲料也會按照檔期不同進行更換，根據官網說明，目前早餐系列有飯糰、三明治、麵包等等，搭配飲料則有咖啡、優酪乳、牛奶、奶茶等等，搭配價格落在39元到59元不等，對於小資族來說，可是一大福音的行銷政策。（編輯：張嘉哲）

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