他用iPhone突當爆！過來人秒揪出「致命元兇」：沒注意過
蘋果公司出產的手機「iPhone系列」一直以來都是果粉必買品項，雖然常被稱讚耐用，使用久了卻也免不了出現手機卡頓、速度變慢的狀況，近日就有一名網友透露，他近期使用iPhone時明顯有頓挫感，不知道是否受到容量問題影響，貼文曝光後立馬釣出過來人分享：「會，之前有陣子覺得11Pro很Lag，後來發現幾乎快滿，清掉大概剩一半，速度就恢復。」
編輯中心/綜合報導
2022-03-05 10:56:03
該名網友3日在PTT貼文，他以「剩餘容量變少會導致lag嗎？」為題，表示他手上拿的是iPhone 13 pro 128GB，因熱愛隨手拍照，有購買iCloud 2TB空間，不過近期卻發現手機使用上有明顯的頓挫感，查看容量時發現已經使用103GB，也就是容量剩不到30GB，讓他求助：「請問各位前輩，這樣是否可能是導致手機變慢的原因呢？」
貼文一出，網友紛紛留言，「剩餘容量太少的確會Lag，NAND Flash的運作原理使然」、「真的會，而且平常都沒注意，通常發現的時候已經快滿了」、「會，我的經驗低於4GB還會APP各種閃退轉圈圈」、「會喔！之前朋友手機有接近容量上限後超卡的現象」、「剩幾G的話會，越舊的機型越明顯」、「會，之前有陣子覺得11Pro很Lag，後來發現幾乎快滿，清掉大概剩一半，速度就恢復」。
也有網友建議，「留25%空間就不太會影響，iOS已經算影響較小的OS了」、「手機的rom應該也可以套用SSD，建議不要使用到80%的原則吧，裝太滿性能和壽命都會下降」、「容量這東西真的不要省」、「會唷！還是要定期清儲存空間」。（編輯：賴禹妡）