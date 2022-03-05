「待業太久」面試怎麼解套？過來人抖完美回答：毫無破綻
面試一直以來都是相當具有挑戰性的任務，除了要在面試官面前留下好印象，還要招架各種問題，就有一名網友透露她去年畢業後，短暫進入職場3個月就離職，目前已經待業5個月，未來兩個月還要再去上政府就業通課程，不知道未來面試該怎麼回答這方面的問題，貼文一出，釣出許多過來人留言安慰：「待業沒關係，重點是妳在這期間做了什麼，面試就是包裝自己！」
編輯中心/綜合報導
2022-03-05 12:30:07
該名網友在Dcard中發文，她以「待業7個月，該如何回答待業時做了什麼」為題，表示去年國貿系畢業之後，原本第一份工作是營運管理師，不過那家公司流動率很高，內部流程也不完善，做了3個月就受不了離職，後來想找行銷方面的工作也四處碰壁，決定先去上2個月政府就業通的課程，不過這樣就等同於待業7個月，讓她困擾求助：「請問面對面試官詢問待業都在做什麼？要怎麼回答比較好呢？」
貼文一出，網友紛紛留言，「相信我，待業越久會越沒自信，去找兼職吧」、「目前看來穩定性不夠，工作都做不久，如果妳真的沒啥專長，還是建議放下身段，把經歷洗漂亮，再找好一點的工作」、「待業很常見的不要想得太嚴重」、「疫情期間有很多方法可以解釋待業」、「如果面試表現得好，我覺得不至於因為待業7個月就不錄用」。
也有網友建議原PO，面試時可以強調「在待業期間做了什麼」，「待業沒關係，重點是妳在這期間做了什麼，面試就是包裝自己，妳可以說做了些什麼但不用說準備時間多久，可以試著把他塞滿，讓面試官覺得妳其實不是白過這段日子」、「可以說妳在待業期間有精進哪些能力，語言、技術、興趣都好，或是也可以比較籠統的說準備考試（國考、研究所）但是考的不理想所以決定先就業」、「我是說我在家幫忙生意跟行銷的進修，例如考了GA的證照之類的～也有準備多益，要讓面試官覺得這段期間只是沒有找工作，不是找不到工作」、「我空白了10個月以上外商通知面試後照常錄取，認真來說妳才5個月而已小事啦！重點是如何面試時包裝自己」。（編輯：賴禹妡）