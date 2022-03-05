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她收「詐騙簡訊」怒回三字經！下秒結局神展開：尷尬了

▲原PO以三字經回嗆詐騙簡訊，未料結局卻糗翻。（示意圖，非當事人／取自 Unsplash ）
▲原PO以三字經回嗆詐騙簡訊，未料結局卻糗翻。（示意圖，非當事人／取自 Unsplash ）

編輯中心/綜合報導

2022-03-05 13:57:26

「真的太過慘烈⋯我竟然罵到班導」一名網友在網路上表示，近期由於詐騙案件太過猖獗，她收到一封簡訊寫著「可以傳妳的名字給我嗎」，就以為又是詐騙訊息，便怒回三字經，沒想到下秒結局神展開，讓大批網友笑瘋喊：「史上最好笑！」 

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該名網友昨（4）日在Dcard中貼文，她以「詐騙簡訊惹的禍」為題，表示近期不斷收到騷擾簡訊、電話，多半都是關於投資股票的詐騙訊息，原本都採冷處理態度，但有天突然收到陌生簡訊寫著「可以傳妳的名字給我嗎？」 

▲一名網友在網路上表示，近期由於詐騙案件太過猖獗，她收到一封簡訊寫著「可以傳妳的名字給我嗎」，就以為又是詐騙訊息。（圖／翻攝自Dcard）
▲原PO表示，近期由於詐騙案件太過猖獗，她收到一封簡訊寫著「可以傳妳的名字給我嗎」，就以為又是詐騙訊息。（圖／翻攝自Dcard）
原PO以為又是詐騙簡訊，本想著這都是罐頭訊息，回覆什麼都沒關係，便以洩憤心情回傳了「X你娘」，沒想到20分鐘後，同個號碼又傳一封簡訊「我是XXX老師啦，我要做紀錄回報給學校，所以才要妳的名字」，這才知道原來對方竟是班導師，原PO得知真相立馬崩潰，趁著下課衝到辦公室向老師親自道歉，而老師也十分有風度地笑喊：「第一次被女生罵X你娘。」 

貼文曝光後，網友全笑瘋留言，「太狠了吧，班導肯定記一輩子，下次點名要點到你的時候，老師：X你娘同學」、「好喜歡哈哈哈可以認識你嗎太有趣了」、「應該不要再回，然後馬上辦停話」、「幸好沒有回X你老師」、「知道是老師當下一定超慌」、「史上最好笑」、「這件事老師會記得一輩子」、「笑到肚子痛」。（編輯：賴禹妡） 

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