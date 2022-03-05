逛全聯突遇「神秘機台」！功能曝光 婆媽嗨：玩過半小時
全聯福利中心因為相對傳統市場營業時間較長，加上時不時有推出新品及優惠，成為不少婆媽熱愛的買菜聖地。而近日，就有網友分享自己去逛全聯時，發現全聯裡面有內建從沒看過的機台，其功能曝光之後，讓不少婆媽直呼「上次去就玩了半小時」，引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2022-03-05 14:16:26
原PO在Tik Tok貼文指出「去逛全聯的時候發現新大陸耶！這是一台零錢繳費機」只見貼出的影片，位在全聯內多出一台「零錢繳費機」，不僅能夠拿來繳信用卡、保險費等等，也能夠跨行、有卡、無卡存錢，相當便利。這也讓原PO直呼「之前看過這種機器就很想要試試看，沒想到全聯裡面也有，把所有零錢跟存的都拿來投，真的蠻有趣的」。
貼文一出，網友紛紛回應「我家這邊的全聯沒有QQ」、「感覺很好玩又方便欸，不知道哪間全聯有」、「這是國泰世華的機台，如果想存零錢，有的ATM旁邊也有」、「國泰世華的，有些全聯如果是國泰的話，會放沒錯，但不是每間店都有」、「這超好玩，上次去買東西也順便帶去存，玩了半小時XD」、「我上次去存一跟五塊，發現只能存100個，我花了半個多小時，在那裡存錢，店員一直看我XD」、「國泰自動繳費機，非常好用，繳信用卡也很方便」。
事實上，國泰世華推出的這種「自動繳費機」已經許久，只要是去ATM或者全聯，偶有機台及門市會擁有這樣的配置，對於那些怕麻煩別人、跟銀行時間對不上的人這是最方便的方法，操作步驟相當簡單，每次投入硬幣最多可到100枚，如果民眾想查詢該種機台據點，可至國泰世華銀行官網進行查詢，就能輕鬆繳費、存錢囉！（編輯：張嘉哲）