《咒術0》狂收1.26億！800名純愛戰士暴衝西門 店家哀嚎
日本動畫電影《劇場版 咒術迴戰 0》2月24日終在台上映，票房截至4日已累積1億2600萬，今（5日）在西門紅樓的快閃店開幕，不到中午有800多位「純愛戰士」蜂湧而至，人潮嚴重影響周邊店家營業，電影公司緊急公告「停止排隊」，待人龍消化再開放。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-03-05 15:00:00
《劇場版 咒術迴戰 0》 今起至4月7日在西門紅樓前廣場架設快閃店，根據電影公司透露，一大早就有約800名粉絲到場排隊，因人龍過長，他們緊急張貼公告：「《劇場版 咒術迴戰 0》 超限定西門快閃店，因目前現場人潮太多，已影響周邊商店營業，暫時停止排隊待消化人潮不影響周邊後會再開放，建議稍晚再到現場，再次感謝所有粉絲的支持。」
《劇場版 咒術迴戰 0》是目前日本最新「現象級動畫電影」，故事主角乙骨憂太為了克服自己與怨靈祈本里香，進入咒術高專學習咒術，他在五條悟的帶領下，終於找到活下去的理由，他與祈本里香間的「純愛羈絆」，更是逼哭不少觀眾，而「純愛哏」便成為全網討論的話題，紛紛表示：「純愛萬歲！」
《劇場版 咒術迴戰 0》故事敘述一對青梅竹馬的戀人：乙骨憂太與祈本里香，原本約定好長大要結婚，但里香卻在一場車禍中橫死，死後化為強大怨靈依附在乙骨身邊，為此所苦的乙骨，一度尋死。在五條悟的帶領下，乙骨憂太進入咒術高專學習咒術，讓他結識了新同學：禪院真希、狗卷棘與熊貓，他漸漸打開心房，決定要找到活下去的自信與解開里香詛咒的方法；另一方面，主張全面殲滅非術師的夏油傑宣布發動「百鬼夜行」，要在新宿與京都釋放出千隻詛咒。為此，咒術高專傾盡所有人力阻止夏油傑的野心。