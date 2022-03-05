全聯結帳少1動作！她回家見明細虧慘 過來人曝血淚教訓
知名超市全聯福利中心因其產品新鮮、價格優惠而吸引許多主婦支持，不過一名網友表示，她到全聯購買蘿美生菜，回家才發現架上標價和明細不一，感到十分錯愕，貼文曝光後，有內行人點出關鍵「國產跟進口的價錢不一樣，妳應該是拿到進口的」，還有網友建議：「結帳對明細很重要！」
編輯中心/綜合報導
2022-03-05 14:36:39
該名網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」中貼文，她表示在全聯買蘿美生菜看到架上標示79元，便順勢拿了一包，「後面的我也有挑一下，看看菜是不是黃掉了，確定大小都是差不多兩入的」，不過她回到家卻發現，明細上顯示生菜的金額是158元，致電到全聯詢問後，對方告知她拿的是一包2顆裝的生菜，讓她吃驚直呼：「什麼！！連菜裝進袋子還有要去分幾份的？真是顛我對全聯的想像！」
貼文一出，有內行網友指出差異，「國產跟進口的價錢不一樣，妳應該是拿到進口的，拿的時候價錢跟包裝都要對一下」、「是分國產跟進口，國產又有分小農跟地植，三種價格都不一樣」、「你這個價格不是幾顆的關係，是進口的關係」、「這是進口品」、「你拿的是外國貨喔比較貴」。
也有網友建議，為了避免購物糾紛，最好還是結帳完當場檢查明細，「結帳完現場馬上對明細喔」、「結帳對明細很重要，出錯比例大概是35%，很高！當然每家價格變化、促銷條件太多，導致不能即時更正或出錯，抱持同理心禮貌的處理」、「當場對明細，很重要」、「如果要確認價錢，下次對一下商品跟價格牌上面條碼」、「現在都會結完帳馬上對明細，免得又要跑一趟麻煩」。（編輯：賴禹妡）