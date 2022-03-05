教育孩子槓上媽媽！夫妻倆恐被「趕出家門」　統神回應了

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沒想到幾天後，統神一如往常讓晨晨在旁邊看著他玩遊戲，並承諾「洗完澡再讓你玩」，卻再度換來統媽不滿，認為孩子就應該10點前洗完澡、上床睡覺，這讓統神生氣回應，「是你的小孩還我的小孩啊！」但統媽仍不斷狂念，「不可以這樣子，你怎麼可以讓你的小孩坐在那邊看你工作呢」、「你當爸媽要很嚴肅，你知道嗎？」而統爸也在一旁命令晨晨「快點去洗澡睡覺！你這樣要罰站，洗完澡就去睡」。
統神再度爆氣「不要吵了好不好！」最後統媽不甘示弱，怒嗆「我把你們倆夫妻都趕出去，不要回家」。影片曝光後立刻登上YouTube熱門，也引起網友們廣大熱論，有的人認為統爸、統媽的作法太過傳統和嚴肅，但也有的人認為，統神的教育方式才有問題。
對此，統神事後也提到自己育兒的觀念，認為小孩子童年過的快樂才重要，就算9點半上床睡覺，晨晨也根本睡不著，翻來翻去翻到12點才睡，一點東西都沒有學到，也沒有玩到，又沒得到快樂，浪費時間根本沒有意義。事實上，統神也多次提到，爸爸媽媽都是教職員出身，卻也經常引來兄弟倆，統神和國動的不滿，也多次和大家抱怨許多荒唐事蹟，有趣的是，每部相關的影片觀看人數都有破萬，算是另類的流量密碼。（編輯：詹鎰睿）
★統神被統媽罵「無藥可救」影片→https://reurl.cc/zME16e
★統神被罵「倆夫婦趕出門」影片→https://reurl.cc/AKYj0p
★統神談「育兒觀念」影片→https://reurl.cc/LpqW6x