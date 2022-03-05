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教育孩子槓上媽媽！夫妻倆恐被「趕出家門」　統神回應了

▲統神育兒觀念，讓媽媽受不了，揚言要把夫妻倆趕出去。（圖／翻攝統神大戲院YouTube）
▲統神育兒觀念，讓媽媽受不了，揚言要把夫妻倆趕出去。（圖／翻攝統神大戲院YouTube）

編輯中心/綜合報導

2022-03-05 15:37:13

知名實況主「亞洲統神」張嘉航，自從和妻子003搬回桃園和爸媽同住後，其兒子晨晨也經常在鏡頭前一起同樂，卻也讓育兒問題，不斷浮上檯面，怎料，統神媽媽似乎再也受不了，更對夫妻倆放話「要趕出家門」。對此，統神也回應了，表示「孩子童年過的快樂才重要」。

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據了解，統神近日在直播上，不斷因為教育孩子的問題，頻頻槓上媽媽，有次因為晨晨似乎還沒洗澡、寫功課，統神得知後也決定先讓晨晨打完遊戲後再去做其他事情，怎料，統媽卻一直在房間門外不斷催促，結果統神卻在兒子的命令下關門，最後卻換來統媽大罵「是誰關的門，如果是大的關，那更是無藥可救！」意外爆紅，更成為粉絲不斷調侃的金句。

▲統神育兒觀念，讓媽媽受不了，揚言要把夫妻倆趕出去。（圖／翻攝統神大戲院）
▲先前統神才因為關門，讓統媽爆炸怒轟「大的關那更是無藥可救」，成為網路最紅金句。（圖／翻攝統神大戲院YouTube）
沒想到幾天後，統神一如往常讓晨晨在旁邊看著他玩遊戲，並承諾「洗完澡再讓你玩」，卻再度換來統媽不滿，認為孩子就應該10點前洗完澡、上床睡覺，這讓統神生氣回應，「是你的小孩還我的小孩啊！」但統媽仍不斷狂念，「不可以這樣子，你怎麼可以讓你的小孩坐在那邊看你工作呢」、「你當爸媽要很嚴肅，你知道嗎？」而統爸也在一旁命令晨晨「快點去洗澡睡覺！你這樣要罰站，洗完澡就去睡」。

統神再度爆氣「不要吵了好不好！」最後統媽不甘示弱，怒嗆「我把你們倆夫妻都趕出去，不要回家」。影片曝光後立刻登上YouTube熱門，也引起網友們廣大熱論，有的人認為統爸、統媽的作法太過傳統和嚴肅，但也有的人認為，統神的教育方式才有問題。

對此，統神事後也提到自己育兒的觀念，認為小孩子童年過的快樂才重要，就算9點半上床睡覺，晨晨也根本睡不著，翻來翻去翻到12點才睡，一點東西都沒有學到，也沒有玩到，又沒得到快樂，浪費時間根本沒有意義。事實上，統神也多次提到，爸爸媽媽都是教職員出身，卻也經常引來兄弟倆，統神和國動的不滿，也多次和大家抱怨許多荒唐事蹟，有趣的是，每部相關的影片觀看人數都有破萬，算是另類的流量密碼。（編輯：詹鎰睿）

★統神被統媽罵「無藥可救」影片→https://reurl.cc/zME16e

★統神被罵「倆夫婦趕出門」影片→https://reurl.cc/AKYj0p

★統神談「育兒觀念」影片→https://reurl.cc/LpqW6x

▲統神和003在影片中互動逗趣。（圖／張家夫妻滑起來YouTube）
▲統神和妻子003，1家3口和樂融融，也讓粉絲羨慕不已。（圖／張家夫妻滑起來YouTube）
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