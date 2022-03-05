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「童年這物」千萬別丟！送去超商可小賺一筆：不知很可惜

▲童年這1物千萬別丟，送去超商可小賺一筆：「不知道實在很可惜」。（圖／記者張志浩攝）
▲童年這1物千萬別丟，送去超商可小賺一筆：「不知道實在很可惜」。（圖／記者張志浩攝）

編輯中心/綜合報導

2022-03-05 15:33:46｜2022-03-05 15:36:03

以前的時代不如現今發達，想要玩遊戲除了家中必須備有電腦，還要到超商購買各式光碟片，就有網友翻出小時後在便利商店搜刮回家的一疊遊戲CD，直呼回憶滿滿、「一切都回不去了」，眾人跟著回憶過往時光之餘，也提供處理CD的好方法，那就是送至7-11和全家便利超商，達特定重量即能賺到小額購物金。

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原PO於臉書社團《爆廢公社》發文，說明近日在家中發現一疊小時候購買的遊戲光碟，內容琳瑯滿目，包含《天堂》、《石器時代》、《仙境RO傳說》、《淡水阿給》、《亂Online》、《希望》、《楓之谷》等，他表示前幾天都被家人給通通丟掉，這讓他感到非常傷心，「都是滿滿的回憶啊，一切都回不去了」。

▲原PO在家中翻出琳瑯滿目的遊戲光碟。（圖／臉書社團《爆廢公社》） 
▲原PO在家中翻出琳瑯滿目的遊戲光碟。（圖／臉書社團《爆廢公社》） 
經歷過購買遊戲CD年代的網友紛紛共情，回想當年時光「好懷念啊！想當初為了買張天堂光碟，跑了好多家超商」、「8成都玩過…真的是滿滿的回憶啊，雖然是偷偷玩的回憶」、「完蛋我全都玩過，RO、希望才是王道」、「沒記錯我家還有天堂的書（怪物出沒地點」。 

此外若家中還留存大量光碟，除了直接丟掉外還有更好的處理方式，因為7-11統一超商、全家便利商店都有回收光碟拿抵用金的服務7-11部分以0.5公斤為單位折抵5元，1公斤折10元，過後以此類推；全家則是滿0.5公斤可抵6元，1公斤折12元，過後以此類推。廢筆電、廢手機、廢手機座充皆有其折抵規則，詳情可參考7-11全家官網確認。（編輯：李惠婷） 

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