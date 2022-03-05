好市多買海鹽見「怪異標語」！行家揭超暖真相：真的貼心
任何料理幾乎都需要使用鹽巴來調味，不過就有一名網友近日在網路上表示，他在好市多發現一款海鹽，上頭標示著大大的「碘為必要營養素，本產品未加碘」字樣，讓他覺得前後語句相當矛盾，而貼文曝光後，立即有網友出面解答標語意思：「這個是為了有些甲狀腺功能有問題或是切除、放療的人而做的貼心備註！」
編輯中心/綜合報導
2022-03-05 16:11:56
該名網友3日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中貼文，他表示在好市多消費時，看到一樣海鹽商品，上頭寫著大大的標語「碘為必要營養素，本產品未加碘」，讓他看了覺得很奇怪：「請問這句話是不是很矛盾啊～我是看懵了。」
貼文一出，立馬釣出知情人解答，「這個是為了有些甲狀腺功能有問題或是切除、放療的人而做的貼心備註」、「甲狀腺機能亢進的人最好是吃無碘鹽」、「這是甲亢友好鹽，順便提醒甲低或是普通民眾這款鹽沒有含碘」、「因為甲亢患者不能吃碘，這是針對他們，一般人不要吃」、「有甲狀腺問題的人可能要攝取無碘鹽，所以特別備註未含，是正常的」、「我身為甲亢患者不能攝取碘，這個標示非常必要」。
事實上，根據食藥署於105年11月1日公告訂定「包裝食用鹽品之碘標示規定」顯示，針對添加碘化鉀或碘酸鉀之包裝食用鹽品，其品名應以「碘鹽」、「含碘鹽」或「加碘鹽」命名，並應註明「碘為必需營養素。本產品加碘。但甲狀腺病人應諮詢相關醫師意見。」醒語字樣；針對未添加碘化鉀或碘酸鉀之包裝食用鹽品應註明「碘為必需營養素。本產品未加碘。」醒語字樣，若違反食品添加物使用範圍及限量暨規格標準、相關標示之規定者，依食品安全衛生管理法第47條可處新臺幣3萬~300萬元罰鍰。（編輯：賴禹妡）