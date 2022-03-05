教召日滷味店竟關門？老闆怒掛「紅布公告」 路人全笑慘
為強化後備戰力，國防部今年試行「1年1訓、1次14天」的教召新制，更被外界封為「史上最硬教召」，而在今（5）日的報到現場中也傳出許多不捨的畫面。對此，就有間滷味店被老闆掛上紅布條高喊「國軍需要我」，怨氣滿滿的氛圍，意外笑翻大家。
編輯中心/綜合報導
2022-03-05 17:20:46
臉書社團「爆廢公社二館」，有網友PO出一張照片直呼「老闆怨氣很深喔！凸～～」可以從照片看到，一間拉下鐵門正在休息的滷味店，上面掛的紅布條顯得格外引人注目，原來滷味店老闆也收到教召了，所以才會充滿怨氣的在上面寫著，「國軍需要我^_^凸」、「老闆去教召3/5～3/18不得已公休」。
貼文曝光後，所有人通通笑歪「給老闆一個respect」、「比起剛剛那個哭著抱女友道別的新聞，這個老闆還比較有創意一點」、「這老闆要給個讚！」「國防部表示：重點關照對象」、「報告指揮官：野戰滷味兵1名，這14天可以加菜了」、「好了出名了，教召回來生意興隆」。
不過也有人替老闆感到可惜，「自營商被教召真的很不划算」、「可能剛開幕就馬上被教召」、「在林園，這間滷味好吃」、「這種長假真的要講，不然人家以為倒掉了」、「這很慘，半個月房租白繳」、「真的應該讓自營業者在教召的時候可以不用繳貸款或房租，不然商家生計怎麼辦」。（編輯：詹鎰睿）