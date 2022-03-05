職業軍人電影院內強上女友 遭判有期徒刑2年、慘賠30萬
台中市一名李姓軍人，日前趁休假與剛認識不久的女友相約看電影，不料電影放到一半，李男竟突然色慾薰心，不顧女友反對，強行脫去其衣物，用身體壓制住女友，以手指性侵得逞，案經台中地方法院審理，上月23日依強制性交罪判處李男有期徒刑2年，緩刑4年，緩刑期間付保管束。
編輯中心/綜合報導
2022-03-05 16:35:12｜2022-03-05 16:38:46
據了解，李男於2020年間透過網路交友相識，並在同年8月底相見後，進一步成為情侶；事發當日，李男明知女友想保有單純交往關係，仍在電影院內脫去其衣物並強吻，還以手指性侵得逞，直至女方苦苦哀求表示「真的不可以這樣子」，李男聽後才做罷。
2人步出電影院後，李男疑似了解到自己闖下大禍，遂不停對女友道歉，但女友皆視若無睹，僅要求李男載他到火車站，便草草結束約會，事後女方也因不堪受辱報警提告。
台中地院審理後認定，李男為滿足私慾，不尊重當事人意願性侵得逞，依強制性交罪，處有期徒刑2年，但審酌李男並無前科，且事後雙方已以30萬元和解，故減輕其刑責，處緩刑4年，另緩刑期間付保管束。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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