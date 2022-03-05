12星座「3月運勢」曝光！這位旺到驚人　爽迎幸運月順爆

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3月裡層出不窮的突發狀況，讓白羊寶寶覺得，怎麼什麼壞事你都榜上有名！因為粗心、散漫及過於信賴他人的結果，使得自己嚐到苦果了！請在腦中植入不可完全信任他人的前提，這樣才會讓自己待人處事上變得比較謹慎些。往好的方面來看，這樣的過程，會讓你將人、事、物看得更清楚，幸運的話，或許能遇上帶領你邁向成功的軍師型人物喔。與好友的關係，可能面臨跟好友同時對同一人有好感的狀況發生，或是因好友突然不能依約前來的狀況，讓你又怒又難過，不要因一時情緒起伏毀了多年友情，長遠來看，還是保持關係是比較聰明的選擇。
金牛座
金牛寶寶的3月要隨時繃緊神經。只要自身夠謹慎，隨時觀察四周，沒有避不過的事情。即使面對多年之交，也要留點心眼，尤其不要扯上金錢關係，哪怕對你來說只是小錢，可能也會演變成大問題。而有伴侶的要留心另一半的出軌，尤其是另一半要去參加同學會的話，很可能遇上過往戀人而暈了船、失了分寸。過度投入於工作上的金牛寶寶則要留心下自己的健康狀況，身體只有一個，不要因過於自豪自己一向身強體健就忽略了身體的小訊號。
雙子座
3月運勢對雙子寶寶來說，應該是正要開始轉強起飛的月份。面對任何事情，不要猶豫，只要相信自己的直覺放手去做，哪怕面前出現了高牆，你也會發揮出越過高牆的能力或是獲得其他人的助力，而有所突破。而且會有一些契機讓你跟舊日久未聯繫的同事牽上線，甚至起了一起創業的念頭。感情方面也是會有遇上舊情人再續前緣的機會，比較好的戀愛緣分的來臨會是落在5月。
巨蟹座
3月是巨蟹寶寶的幸運月。除了整體狀態很好之外，也會有一些開心的事情發生，你能獲得眾人的關注，事情都會往好的方向自然發展，所有問題都會迎刃而解。所以有時候，碰到問題時，不需急著做什麼，只要做正確的選擇就好。戀愛方面，巨蟹女寶能心想事成，妳理想中的男性可能會無預警的活脫出現在妳眼前，有期待就有機會，怕得是妳興趣缺缺。
獅子座
進入到3月後，獅子寶寶容易感到迷惘，苦惱於人際關係且對未來的不確定性感到惶恐而導致心神不寧，這讓手邊多數的事情都受到影響。與其東想西想，考慮過多的可能性，搞得你自己滿手燙手山芋，不如專注眼下的狀況，優先處理眼前的事情，才不會把問題複雜化。感情方面有伴侶的因為本月心情浮躁的影響之下，容易與伴侶起衝突，吵得不可開交。給予彼此適當距離的美感，就能讓戀情不受心情影響。
處女座
多珍惜與親朋好友相處的時光。不論是親朋好友或是剛認識不久的朋友也好，與他們的相處過程中，除了關係的提升外，能帶給你一些觀念的衝擊，進而找到新的目標或是新希望。尤其與新朋友的交心過程中，因觸入對方不為人知的內心深處的同時，也能檢視自己內面，當意外的發現有共通點時，有助於處女寶寶成為更好的人。戀愛運起伏較大，有暗中破壞你戀情的不懷好意之人潛伏在你周遭，要留心一下，把他揪出來。
天秤座
3月會感覺運勢好似衝浪般，隨大浪起伏，過程雖驚險萬分，但有驚無險，看似捲入糾紛，但最終你都能安然全身而退，不會有損害到自己的狀況發生。戀愛狀態有點低迷，與其追求理想物件，倒不如著重於如何把自己磨光磨亮，讓別人看到你這塊未經開發的美麗原石的內在，自然能吸引到合適的對象前來敲開你的愛情大門。財運不錯，投資眼光磨練得精准之下，缺的是執行的行動力，尤其是覺得自身優柔寡斷的天秤寶寶來說，更需要掌握適時出手的時機，近期只要有想法就起身去做，大概結果都不會太差。
天蠍座
天蠍寶寶的3月重心，第一順位是戀愛，第二才是工作。當然想要同時都有好的結果也不是不可能，只是天蠍寶寶可能將會度過一個非常充實且忙碌的3月。已經有穩定且交往已久的天蠍寶寶來說，戀情已經來到適合進入下一階段的時刻了，不需計畫完整，只要展現你的真心情意，對方也會開心接受。單身者的脫單關鍵在於自身有無打算進入戀愛模式，只要態度積極了，脫單指日可待。
射手座
射手寶寶的3月可以專注於一些興趣的培養及發展，如果還沒找到有興趣的東西，不妨趁這期間，好好開發一番，說不定能激發潛能，甚至因此而找到成為能支撐自己斜槓人生的專長。戀愛在本月有種若隱若現的感覺，可以趁此期間，為日後的情緣發展打好基礎。財運呈現樂觀的態勢，投資在前半月以觀察為主一動不如一靜，把時間花在理解與規劃上，下半月將觀察到的結論有計畫的去實施，邁向財富自由。
魔羯座
3月的魔羯寶寶容易有出包的狀況發生，表現常常處於不線上的狀態，避免大家對你的既定印象就此定下，一旦被貼了標籤就不好撕掉了，不要太依貫性模式去處理事物，也不要太依賴他人，請人幫忙，最終自己還是要養成確認的習慣，才能及時揪出細節裡的魔鬼，總之養成謹慎小心的習慣只會幫助你更好。尤其是3月8日前後，周遭對你的評價提升，可以趁機建立人脈。
水瓶座
3月的水瓶寶寶成功關鍵在於不短視。有想要突破現狀的話，眼光要放遠，加深思考的廣度，自然會悟出解決之道。人際關係不錯，不管是異性，還是同性，都有建立起好情誼的機會，幸運的話，甚至能遇上一位不論在工作路上，或是感情路上，都能成為你好夥伴的同行對象。投資理財時，不要急於選擇一時就能取得回饋的投資，長遠的觀點來操作，最終獲得的才會是成熟甜美的果實。
雙魚座
比起2月份，雙魚寶寶在3月呈現較穩定的狀態，但好事、壞事仍然交替起伏，多多少少還是讓心情受到不小的影響。不過你也不用過於擔心，估計沒有大問題，但終究也沒有值得驕傲說嘴的好事發生。這個月別想太多，迅速的切換心情面對不開心的事，就能打破煩心事接連發生的效應。工作上的表現一直沒得到認可的心累感可能讓雙魚寶寶止步不前，其實成功只差一步，稍作休息一下再繼續努力也是不錯的選擇。（編輯：賴禹妡）
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