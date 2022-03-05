俄烏戰火無情！鋼琴家「波蘭邊境演奏」 暖心給難民慰藉
俄烏戰火延燒至今，引發各國高度關注，雖今（5）日，俄媒傳出將暫時、局部停火，但戰爭仍導致大量烏克蘭國民流離失所四處逃難，根據外媒統計約有65萬烏國難民逃往波蘭，尋求保護以及幫助，而經常在衝突地區透過音樂給與人們平靜的鋼琴演奏家馬特羅（Davide Martello），也遠赴波蘭邊境，用音樂給予慰藉。
編輯中心/綜合報導
2022-03-05 17:40:44｜2022-03-05 17:51:15
綜合外媒報導，自俄羅斯出兵烏克蘭以來，已經有將近65萬的烏克蘭難民逃往波蘭，而昨（4）日，鋼琴演奏家馬特羅（Davide Martello）被民眾拍到，出現在波蘭邊境，為了逃離俄國軍事入侵的烏克蘭難民演奏，而他在IG上也記錄下，前往波蘭為和平而戰，並且帶上了醫療用品去支援。
馬特羅（Davide Martello）為義大利血統的德國鋼琴家，過去十年，他因前往衝突地區演奏而受到關注，在特殊的時期用音樂給人心帶來慰藉，他用電動拖車將鋼琴擺在後方，方便帶著鋼琴四處奔波，更在鋼琴蓋上印下白色的和平標誌，希望能在戰火中給予人民安慰與支持。（編輯：鍾怡婷）