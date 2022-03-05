烏國動漫迷淚喊「不想死」！遺憾活不到完結 現失聯7日
俄烏戰爭自24日始已進行作戰10日，戰情膠著，兩國皆有士兵受傷、死亡的消息傳出，而在烏克蘭境內的民眾也難以逃脫這個情況，9天前就有位烏克蘭動漫迷於國外論壇reddit發文，表示自己真的很不想死，遺憾還未看到最愛的動漫「OnePiece（航海王）」的結局，自己的旅程可能就要在這時劃下終點，他最後一次更新在7日前，目前從網上失聯。
編輯中心/綜合報導
2022-03-05 19:07:35｜2022-03-05 19:32:54
2月25日，一名烏克蘭網民在reddit的航海王版發文「我不想死。我一生有很多遺憾，其中最大的遺憾之一就是我會在還不知OnePiece是什麼的情況下死去。（OnePiece為故事中的祕寶）航海王真的是一個漫長而有趣的旅程。伙計們，我希望每個人都能活著看到這個旅程的結束。我聽到爆炸聲了，我想這就是我旅程的終點。再見了，nakamas（日文「仲間」的發音，義即有共同目標、理想的夥伴）！」
網友們對烏克蘭的情況感到非常悲痛，紛紛留言鼓勵「請好好照顧自己」、「嘿，伙計，你還好嗎？你的貼文讓我激動不已。但不要要求大家在看最後一集時想到你，那將是你可以親眼目睹的。請保持堅強並保持希望。永遠不要放棄……魯夫也不會放棄的」、「讀到這裡讓我哭了。即使我們相距甚遠，夥伴們總是會想起他們的船員。我們會想你，我在這裡向烏克蘭的所有人舉起致敬的拳頭」 。
原PO相當感激眾人的激勵，並表示會定期回報情況，可七日前他便不再更新狀況，最後一則留言停在此則「我現在還活著。我能發布這個更新是因為我在醫院裡拿了一個死者的電話，把她的SIM卡放進我的手機裡。我現在讀到航海王最新一章了，內容真是太棒了。最後，我不想死，我會盡力活下去，但我無法離開這個地獄。男人若要離開，必須賄賂（bribe）很多。」（編輯：李惠婷）