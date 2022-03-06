印尼男曾胖到被女友甩　減重30公斤成韓系帥哥

《四方報》報導，失戀的人常常會以運動來轉移目標，反而意外地成為更好的自己。印尼有名叫 Oddi的年輕男生，曾經因為太胖而被女友狠心分手，沒想到他化悲憤為力量，努力運動和飲食控制，最終搖身一變成韓系帥哥，讓網友大為驚嘆。
記者賴正琳/綜合報導
2022-03-06 08:59:00
Oddi將自己減重前和減重後的照片做成影片，上傳到抖音跟網友分享，只見他減重前皮膚粗糙且厚重，減重後則激似韓國明星，讓人難以置信竟然是同一個人。根據當地媒體報導， Oddi會有如此巨大的改變，完全都是因為被前女友嫌棄身材和長相，讓他傷心欲絕，決心改變自我。
成功減重後，許多人紛紛問他減肥秘訣，他表示自己開始減肥後，完全不碰零食、汽水、酒精飲品和甜點，連高油和重鹹的食物都不吃。另外，他養成不吃早餐的習慣，僅會在早晨喝一杯水，並在午餐時間才正常進食。「減肥成功完全不是運氣好，是持之以恆的努力，而且要認清減肥不是為了別人，是為了自己的健康和生活著想。」Oddi受訪時說。
現在的他對自己更有自信，同時經常在抖音上發影片，許多影片的點閱率都超過10萬次以上，而展示瘦身成果的影片更超過1千7百萬次，儼然已成為一名帥哥網紅。