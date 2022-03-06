剝皮辣椒突冒粉點發霉？婆媽一看「器具大NG」：別再用了
為了保存風味，許多食品都選擇用罐頭、密封罐來包裝，接著再賣給消費者享用。對此，有位網友就求助，說他的剝皮辣椒有異狀，吃到最後才發現有粉紅點點疑似發霉，結果婆媽們一看就點出，「別再用免洗筷了」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-06 09:53:10
臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」，有位女網友PO文著急求助「請問剝皮辣椒出現粉紅點點正常嗎？」同時也說明自己的使用方法，包括開封後有放冰箱、每次夾取都用乾筷子，而目前內容物僅剩下３分之一。 網友紛紛解答「發霉了！」「發霉了！這很容易發霉的唷」、「只要開封過，即便放冰箱還是可能發霉吧」、「這個開封後最好一次用完、不然長霉機率很高」。
不過，再得知原PO是使用免洗筷後，大家紛紛給出建議「建議拿鐵筷之類可以耐高溫的筷子，在瓦斯爐上過火殺菌一下，再夾罐頭或一次無法吃完的食品，不小心污染的機率會比較低」、「用免洗筷的話，瓶裡東西容易壞」、「免洗筷其實本身就很容易發霉它不是乾的，妳用免洗筷夾…廠商有點無辜」。
雖然無法確定發霉真正原因，不過原PO最終也得到廠商的回應，並交代後續情況，「廠商粉絲頁小編馬上回覆我，並深感抱歉，隔日（今日）也派專員來更換商品，還有手寫卡片，雖然還不知道原因，但廠商的回應很讚」、「廠商收回去化驗了」。 （編輯：詹鎰睿）