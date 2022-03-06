俄羅斯不唸「ㄜˋ」？他查教育部辭典傻愣：這國家也唸錯
中文博大精深，有時一個字擁有許多破音字讀音，不過也常常發生正確讀音和口語用法不同的例子。最近因為全球都在關注俄烏戰爭，一名網友發現俄羅斯的「俄」唸法不太一樣，貼文一出引起網友熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2022-03-06 11:24:59｜2022-03-06 11:31:48
該名網友在臉書社團《爆系知識家》提到，最近由於俄烏戰爭爆發，許多媒體都在播報相關新聞，無意間發現俄羅斯的「俄」讀音不太一樣，因此原PO查詢了教育部辭典，沒想到俄羅斯的「俄」正確讀音應該是2聲「ㄜˊ羅斯」，另外法國也不是4聲而應該要讀「ㄈㄚˇ國」3聲。
貼文一出，許多網友紛紛表示：「喔！了解！鵝螺絲」、「如果是本來就這樣唸的話，那就真的是我們人民的錯了」、「所以你平常會講牛ㄗˇ褲、ㄗˇ妹嗎？事實上生活中不會這樣講話呀」、「那是給現在到人唸的，我們以前的人，不這麼唸。」、「小時候真的有四聲過，後來都修正二聲」、「改的意義不知道在哪裡」。
事實上主播路怡珍日前也曾經在臉書發文，主持夥伴「浩爾譯世界」在節目中唸的俄（ㄜˋ）羅斯也被寫簡體字的網友糾正讀音應該是「ㄜˊ羅斯」，「法國菜」要說「髮」國菜，讓她查詢教育部國語辭典後才驚覺原來真的要唸成「鵝羅斯」啊！（編輯：陳珮瑜）