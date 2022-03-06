廁所門只標「H、D」！他崩潰：哪間是男廁 真相長知識
台灣公廁門口常見生理男女性別的標示，其多以圖案或文字清楚呈現，讓民眾不會因此搞錯。不過，就有一名日本網友拍下荷蘭的廁所門，發現上頭只標示英文字母「H」和「D」，讓他無法判斷該走入哪間，因而崩潰向店員求助。當字母用意曝光後，隨即引起眾人驚喊「長知識了！」
編輯中心/綜合報導
2022-03-06 17:29:51
一名旅居英美多年的日籍網友Yoshi Koike，日前在個人推特「@yoshi_kotch」上分享一張荷蘭的廁所門照片，只見畫面中，兩道門上分別標示英文字母「H」和「Ｄ」。但除了英文字母外，並沒有其他圖案或顏色標示，讓他無法判斷該走入哪間。
他因害怕開錯門而造成誤會，只好趕緊向現場員工求助。一問之下也得知真相，原來「H」是荷蘭文「Herren（男士）」的縮寫、「D」則是「Damen（女士）」縮寫。不僅如此，除了荷蘭以外，鄰近歐洲國家如德國、奧地利等地，也能發現類似標誌。
照片曝光後，隨即引發網友們驚呼，「第一次知道！」、「這不知道真的會搞錯」、「學到一課！」；甚至有過來人分享經歷，「以前去荷蘭時，曾經看到『Damen』的『men』，我就進到女廁了…」。（編輯：陳雅雲）