爭鮮老顧客吃法抖出！「出一招」結帳秒變半價：店員也爽
近年來不少迴轉壽司品牌進駐台灣，其中本土連鎖迴轉壽司「爭鮮」因價格相對便宜且高CP值，吸引許多消費者前往光顧。不過，就有一名女網友分享，自己到爭鮮買壽司時，結帳時意外享有半價優惠，而引起眾人羨慕留言。
編輯中心/綜合報導
2022-03-06 18:45:44
原PO於Dcard上發文，表示自己到爭鮮外帶店面消費，買了一盒10貫壽司準備回家享用，但她開心直呼「這樣一盒10顆竟然只要50元而已！一直以為這個時間只有8折優惠吔」，透露原本一盒要價100元的壽司，最終結帳只被收了50元，讓她感到相當幸運。
貼文一出，瞬間引來許多人羨慕留言，「哇！感覺划算」、「你開心的感覺隔著螢幕的感受到了」、「我都只有從台北搭車南下的時候會去買，都沒買過那麼便宜的啊」、「決定以後晚餐蹲捷運站或高鐵站爭鮮」、「便宜賣你不然要丟掉了，店員也開心吧？」
甚至有過來人也開心分享，「越晚就會越便宜啊！因為賣不掉，我有一次捷運站等男友，就看著他們一路越喊越低」、「我朋友曾經買一送一後還想吃，然後就走去櫃檯，店員就直接把最後一盒免費塞給他」、「以前我爸都挑12.他們打烊的時候買，一個一塊」。
不過，亦有店員跳出來解釋，直言「不是每一間都會這樣，我之前打工的爭鮮店長就不會打折，因為怕客人養成習慣都要折價時才買」、「之前在車站做爭鮮外帶，要打烊前剩下的壽司真的都便宜賣，或員工自行吸收當宵夜」、「每間外帶店會依照剩下的量打折不然一般都是8折啦～～～可能當天單顆剩太多了」。（編輯：陳雅雲）