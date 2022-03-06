超商馬桶「多夾一根」幹嘛？男驚：杯架嗎 用途全場暴動
你曾看過馬桶上被夾這根嗎？近日有一名網友分享，自身在超商意外發現馬桶蓋上被夾了一根粉色神秘物，而朋友竟猜測是杯架，讓他好奇詢問「請問這個有什麼功能？」隨即引來行家們揭開答案。
編輯中心/綜合報導
2022-03-06 21:02:40｜2022-03-06 21:31:26
原PO於臉書社團《爆廢公社二館》上貼出一張照片，只見畫面中，在馬桶蓋底部黏著一根粉色不明物，他見到這幕不禁好奇詢問「這個是在萊爾富的廁所發現的，請問這個有什麼功能」，他還搞笑透露「我朋友說是杯架！」
問題一出，隨即引來眾人歪樓討論，「插雨傘的啦～」、「勾包包的吧」、「放麥克風的」、「當然是放牙刷的啊」、「手指虎附贈馬桶蓋」、「哪來這麼小的杯架，那是放牙刷的！」
其中就有行家揭開真正用途，解釋「這是掀馬桶蓋的衛生掀」、「馬桶提蓋器」、「手不用接觸馬桶蓋，用那個掀起來。」、「我家馬桶我也有用，方便掀馬桶蓋的」、「原來可以掀馬桶蓋，長知識了」、「掀馬桶蓋用的，手就不會直接接觸馬桶蓋」。
但也有過來人分享使用心得，尷尬指出「我老婆也買，一點用都沒有」、「會卡細菌病毒....的東西你知道的....」、「這很雞肋」。（編輯：陳雅雲）