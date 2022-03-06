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誰是台灣水餃王者？網答案「超意外」：沒它好吃可以關了

▲有網友分享心目中的台灣水餃王者，而引起討論。（示意圖／翻攝pixabay）
▲有網友分享心目中的台灣水餃王者，而引起討論。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-03-06 21:52:23

水餃因料理方法相當簡單，且口味內餡多變，又具有飽足感，因而深受不少人喜愛。對此，就有網友分享詢問「八方雲集算鍋貼水餃界的高標還是低標？」而引來不少人大讚「沒它好吃的都可以關一關了！」

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原PO於PTT八卦板上發問，表示知名連鎖餐飲「八方雲集」店家數多，認為其與另家餐飲「三商巧福」的連鎖地位不相上下。他還指出，有不少國外YouTuber蠻喜愛八方雲集，「要想出比八方好吃的鍋貼、水餃店，似乎也一時想不到」。這便讓他好奇詢問「到底八方雲集在鍋貼、水餃界算是普遍級的還是頂級的呢？」

▲老饕網友們紛紛留言點出「醋、辣椒、蒜頭」是為水餃最對味的沾醬。（示意圖／取自Pixabay）
▲網友分享詢問「八方雲集算鍋貼水餃界的高標還是低標？」（示意圖／翻攝pixabay）
問題曝光後，隨即引來網友紛紛贊同直呼，「水餃很好吃，沒它好吃的都可以關一關了」、「水餃可以了啦，不算便宜但物有所值」、「至少比外面私人的店好吃」、「我也覺得八方不錯了，鍋貼一直吃不慣別家，至於水餃就中規中矩」、「鍋貼水餃比八方還差真的可以收一收」。

但也有人提不同看法，認為「漲價之後就很少吃了，沒那個價值」、「我家附近也是有水餃品質跟八方差不多，目前也才5元而已」、「鍋貼不錯，水餃不行」；甚至還有人分享其他間愛店，「新北永福橋頭左轉市場內的鍋貼及酸辣湯，至今無人能敵」、「我家旁的四海還蠻好吃的」。（編輯：陳雅雲）

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