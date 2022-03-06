誰是台灣水餃王者？網答案「超意外」：沒它好吃可以關了
水餃因料理方法相當簡單，且口味內餡多變，又具有飽足感，因而深受不少人喜愛。對此，就有網友分享詢問「八方雲集算鍋貼水餃界的高標還是低標？」而引來不少人大讚「沒它好吃的都可以關一關了！」
編輯中心/綜合報導
2022-03-06 21:52:23
原PO於PTT八卦板上發問，表示知名連鎖餐飲「八方雲集」店家數多，認為其與另家餐飲「三商巧福」的連鎖地位不相上下。他還指出，有不少國外YouTuber蠻喜愛八方雲集，「要想出比八方好吃的鍋貼、水餃店，似乎也一時想不到」。這便讓他好奇詢問「到底八方雲集在鍋貼、水餃界算是普遍級的還是頂級的呢？」
問題曝光後，隨即引來網友紛紛贊同直呼，「水餃很好吃，沒它好吃的都可以關一關了」、「水餃可以了啦，不算便宜但物有所值」、「至少比外面私人的店好吃」、「我也覺得八方不錯了，鍋貼一直吃不慣別家，至於水餃就中規中矩」、「鍋貼水餃比八方還差真的可以收一收」。
但也有人提不同看法，認為「漲價之後就很少吃了，沒那個價值」、「我家附近也是有水餃品質跟八方差不多，目前也才5元而已」、「鍋貼不錯，水餃不行」；甚至還有人分享其他間愛店，「新北永福橋頭左轉市場內的鍋貼及酸辣湯，至今無人能敵」、「我家旁的四海還蠻好吃的」。（編輯：陳雅雲）