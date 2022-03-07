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全台有雨！晚間到明晨低溫「急凍10度」　週三起轉晴

▲中央氣象局表示，今（7）日鋒面通過及大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣轉冷，全台有雨。（圖／NOWnews資料照）
▲中央氣象局表示，今（7）日鋒面通過及大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣轉冷，全台有雨。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-03-07 06:32:34

中央氣象局表示，今（7）日鋒面通過及大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣轉冷；基隆北海岸及臺灣北部地區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，中部、東北部及東部地區有短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨。

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氣象局也發布陸上強風警報，由於東北風明顯增強，今天下午起臺南至新竹、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖將有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區及金門、馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意；今天清晨至上午彰化至桃園、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有較強陣風。

根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨鋒面雲系逐漸南移，中部以北有降水回波，北部地區已有明顯降雨，各地氣溫下降中，今日的最低氣溫將出現在夜間。

吳德榮說，最新(6日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天鋒面及強冷空氣南下，中部以北及東半部有較大雨勢，南部山區亦轉有局部短暫降雨的機率；氣溫下降，愈晚愈冷，應注意防雨保暖。海拔3500公尺以上高山(雪山、南湖、玉山⋯)，氣溫夠低、水氣也足，有降雪機率。

吳德榮表示，鋒面快速通過，降雨不到1天，今晚由南而北先後停歇；今晚、明晨氣溫降至最低，平地最低氣溫約在10度左右，台北測站則可降至13度上下，「乍暖還寒」，應注意衣著調適；今日各地氣溫：北部17降至10度，中部20降至11度，南部13至25度，東部13至25度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明日至週四（8至10日）高氣壓影響，各地晴朗、轉為乾爽的天氣；明日白天北台高溫回升至21度，週三、四持續回暖至25度左右，但清晨仍有強「輻射冷卻」帶來偏低的氣溫，日夜溫差大。

週五至下週日（11至13日）高壓迴流影響，各地晴朗穩定，東半部偶有零星少量降雨的機率；各地持續回暖，白天微熱、早晚微冷，日夜溫差大；晨間易有「輻射霧」。下週一（14日）才有另一「鋒面」從北方海面快速掠過，帶來輕微短暫的變化。（編輯：孫唯容）

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