全台有雨！晚間到明晨低溫「急凍10度」　週三起轉晴

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨鋒面雲系逐漸南移，中部以北有降水回波，北部地區已有明顯降雨，各地氣溫下降中，今日的最低氣溫將出現在夜間。
吳德榮說，最新(6日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天鋒面及強冷空氣南下，中部以北及東半部有較大雨勢，南部山區亦轉有局部短暫降雨的機率；氣溫下降，愈晚愈冷，應注意防雨保暖。海拔3500公尺以上高山(雪山、南湖、玉山⋯)，氣溫夠低、水氣也足，有降雪機率。
吳德榮表示，鋒面快速通過，降雨不到1天，今晚由南而北先後停歇；今晚、明晨氣溫降至最低，平地最低氣溫約在10度左右，台北測站則可降至13度上下，「乍暖還寒」，應注意衣著調適；今日各地氣溫：北部17降至10度，中部20降至11度，南部13至25度，東部13至25度。
吳德榮說，最新模式模擬顯示，明日至週四（8至10日）高氣壓影響，各地晴朗、轉為乾爽的天氣；明日白天北台高溫回升至21度，週三、四持續回暖至25度左右，但清晨仍有強「輻射冷卻」帶來偏低的氣溫，日夜溫差大。
週五至下週日（11至13日）高壓迴流影響，各地晴朗穩定，東半部偶有零星少量降雨的機率；各地持續回暖，白天微熱、早晚微冷，日夜溫差大；晨間易有「輻射霧」。下週一（14日）才有另一「鋒面」從北方海面快速掠過，帶來輕微短暫的變化。（編輯：孫唯容）