網紅拋出震撼彈！飛烏克蘭「當義勇軍」 最後身影照曝光
俄烏衝突經過數十天的發展，目前仍多次協商破局，引發國際高度關注，原本傳出俄羅斯將暫時停火，以設立人道走廊，讓馬立波（Mariupol）與沃爾諾瓦卡（Volnovakha）的城市居民撤出，但馬立波市表示，俄軍並沒有遵守協議停火，雙方戰爭並未停歇。沒想到，這時南韓一名擁有超過76萬訂閱者的YouTuber「李根大尉（이근대위）」，突然拋出震撼彈，透露自己已經前往烏克蘭當義勇軍，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-03-07 06:55:08
李根大尉是韓國海軍特戰團（UDT）出身，過去為了宣傳韓國海軍特戰團出演了藝能節目，退伍之後也成立個人Youtube頻道《ROKSEAL》，介紹特種部隊的戰術技能，並在韓國火紅的體驗還海軍特戰團訓練的網路實境節目《假男人》，擔任教官因而爆紅，Instagram上也有超過9萬名粉絲，是人氣非常高的網紅。
不料，李根大尉6日晚間在社群網站上曬出一張背影照，開頭就寫下「KOREA IS ON THE WAY」，原來是他看到烏克蘭總統向二月底向世界求援後，立刻發起「WE WILL SUPPORT UKRAINE」的活動，在短短時間內協調、募集裝備等，但此舉遭到南韓政府的強烈反對，並警告「如果決定要到旅行禁止國的話，將會被以犯罪者的身份判處坐牢1年，罰款1000萬韓幣（約台幣23）萬」。
但李根大尉並不畏懼這樣的警告，在IG上透露心聲「無知的人雖然不懂保安的重要性，但在這樣重重困難的情況之下，為了讓團隊順利抵達烏克蘭，我們只能以非公開的形式進行，除了我與幾位關係者之外，沒有任何人知道我們的計畫，也絕不與他人共有，前不久已經順利出國了，因此現在才做了發表，我們的隊員都由我本人親自選拔，如果我順利活著回去的話，我會負起所有責任以及處罰，做為代表到烏克蘭的第一組南韓義勇軍會努力提高地位的，那麼，任務結束之後，在南韓再見吧」。
貼文曝光後，引發不少網友傻眼回應「.......歐巴希望你平安啊」、「是真的要去嗎....好想哭TAT」、「希望您一切平安」、「一切平安大尉哥，這是個非常勇敢的決定」、「消息突然就傳過來，太令人吃驚了」、「歐巴願你平安歸來....這決定太重大了」。（編輯：張嘉哲）