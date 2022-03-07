全家「隱藏服務」躲3年被抖出！眾人全愣：7-11真的輸了
台灣超商密集度非常高，往往一條街上就有各種不同品牌的超商，而每間超商都會祭出不同的特色來吸引客人。近日，就有網友分享去全家使用「洗衣服」的經驗，沒想到釣出不少人傻眼直呼「全家什麼時候又能洗衣服了....」、「以後全家會不會開熱炒店？」引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2022-03-07 07:17:33
原PO在臉書社團「7-11/全家好物分享區」貼文指出「在全家洗衣福真的很方便，不過遇到衣服已經洗好的人又不拿，真的會很生氣，等了30分鐘！」只見貼出的圖片，一間全家內除了基本販售商品外，店內還有洗衣機架設，分為大型、中型等機台，讓民眾可以洗衣、烘衣一機完成，神秘的隱藏服務，讓人感到新奇。
貼文一出，網友紛紛傻眼表示「等等.....全家什麼時候又可以洗衣服了啦？」、「....7-11真的輸了，太誇張了啊」、「會不會哪天全家開熱炒店，我也不意外」、「太神奇了，全家居然還有洗衣服的」、「我是知道全家有送洗衣服的服務，但第一次看到洗衣機在門市，好酷」、「第一次看到+1....怎麼有這種東西」、「全家哪有洗衣機啊？在台北沒看到啊」、「太誇張＝＝我怎都不知道全家有洗衣服功能」。
事實上，全家推出這種含有「洗衣服務」的復合型商店已經許久，在2019年時於新北三重開立第一間門市，隨後拓展至台中、高雄、基隆、新竹等，目前全台已經有20幾間門市為這種復合型商店，民眾若想方便使用，也可以上全家官網搜尋住家附近是否有據點服務，只能說超商現今成為民眾日常生活不可或缺的重要商家，推出的服務也可以說是越來越廣泛。（編輯：張嘉哲）