弟學測滿分「不選台大醫學系」！眾人見原因秒懂：沒毛病
1日大學學測成績出爐，也是考生們做出決定的時刻，像是要填哪間大學哪個科系，又或是選擇繼續指考；對此，就有一名男網友指出，表弟今年學測4科拿到滿級分60分，但卻沒有選「台大醫學系」，而原因曝光後，網友也秒懂，直呼「沒毛病」、「忠於自己的選擇」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-07 07:26:00
該名男網友在社群平台《Dcard》上以「表弟被聳恿讀醫學系」為題發文，表示當初表弟是打算拼台大電機系，結果考完4科拿到滿分60分，「然後被他家人慫恿讀醫學系，刊登報紙後到處炫耀說自己兒子可以讀醫學...但我表弟根本不想讀醫，他目標本來就是衝台大電機...」。
貼文一出，有網友支持「醫學系」，「醫學系不錯阿」、「可以台大醫雙主修電機」、「醫學第一」、「陽明醫師工程組，醫學電資雙主修，雖然不是台大的學歷」。
但也有網友認為「電機系」較好，「救命，拜託選電機」、「拜託給我選電機，現在在醫院賣肝領基本工資，能不選醫學系就不要選醫學系」、「推電機」、「他會後悔，我是現在在醫院值班悔不當初的人，同屆台大電機碩班畢，薪水我的2倍」、「選電資或牙醫，就是不要選醫學」。
其中，也有許多網友認為「讀什麼科系還是要看自己的興趣及意願」，「請他忠於自己」、「不會自己做決定？」、「自己選擇的最沒毛病」、「請他忠於自己謝謝」、「自己的未來，不要隨便聽別人的意見好嗎」、「確定目標就去讀，至少這樣就算以後後悔，他也不會回來怪家人，都已經成年了應該有選擇權，同時也該為自己的選擇負責」，還有網友笑稱「學霸的煩惱我沒法體會」。（編輯：郭佩蓉）