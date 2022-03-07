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超商飲料「黏一隻」吐爆！店員崩潰承認了：每次都被嚇到

▲原PO到超商買飲料卻發現超噁的「尷尬秘密」，就是飲料包裝旁常常黏有蒼蠅、蚊子，貼文一出，店員也無奈表示「真的沒辦法」。（示意圖／ NOWnews 資料庫）
▲原PO到超商買飲料卻發現超噁的「尷尬秘密」，就是飲料包裝旁常常黏有蒼蠅、蚊子，貼文一出，店員也無奈表示「真的沒辦法」。（示意圖／ NOWnews 資料庫）

編輯中心/綜合報導

2022-03-07 08:35:11｜2022-03-07 08:40:14

台灣便利商店眾多，密度更是世界排名第二，相當方便，其中又以7-11、全家、OK和萊爾富最廣為人知；不過，就有一名女網友日前到超商買飲料，卻發現超噁的「尷尬秘密」，就是飲料包裝旁常常黏有蒼蠅、蚊子，貼文一出，店員也無奈表示「真的沒辦法」。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「在超商飲料看到蟲黏在上面」為題發文，表示前幾天去超商買飲料，豈料拿出飲料時，突然看到一隻蒼蠅黏在上面，動也不動，「害我嚇了一跳」。

▲原PO在超商買飲料，豈料一拿起來就看到一隻蒼蠅黏在上面。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO在超商買飲料，豈料一拿起來就看到一隻蒼蠅黏在上面。（圖／翻攝自《Dcard》）
原PO當時就默默把那瓶飲料放回去架上，想買另一款飲料，「結果這次拿起來是一隻蚊子黏在上面」，而當她拿近一點觀察時，這隻蚊子就飛走了，但連拿兩瓶飲料都遇到這樣的情況，也讓她在文末直呼「真的嚇到我」。

▲原PO拿了第二瓶飲料，豈料上面也黏有一隻蚊子。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO拿了第二瓶飲料，豈料上面也黏有一隻蚊子。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，掀起熱議，「原來是生態培養櫃（誤」、「正常啦，昆蟲也想吹冷氣～偷偷說那個是會定期清理的」、「我之前拿優格的時候上面有一隻大蜜蜂，差點沒把優格直接丟出去」、「我家附近的有大螳螂^ ^」、「我前幾天才遇到，默默放回去= =」、「好噁」、「我有一次拿飲料握到蟲，心理陰影超大，後來拿飲料都會看清楚才拿」、「我以後拿飲料一定先看好再拿，好可怕」。

其中，也有不少超商、超市店員無奈指出，其實這個現象很正常，他們很常在清理飲料櫃的時候遇到，「小七店員路過～～，我在清理飲料櫃時，把櫃子拉開，裡面的蟲蟲其實蠻多的」、「每次要清都很崩潰一堆蟲，而且又很麻煩」、「真的，每次清理快吐死」、「有時候我幫客人結帳，蒼蠅還會黏在飲料上面，都會很尷尬把蟲撥掉」、「正常，之前在超市打工也需要找時間去清理冰箱裡面的蒼蠅」、「正常～全聯也會這樣喔～」、「很正常，之前在超商工作，有時候打開都會被蒼蠅、蛾嚇到」。（編輯：郭佩蓉）

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