《辛普森家庭》預言又中！24年前影片瘋傳 爆烏克蘭結局
美國卡通《辛普森家庭》（The Simpsons）以針砭時弊、黑色幽默聞名於世，多次因為內容成功預言世界大事而聞名，可以說是保加利亞神婆、印度神童還準，而近日俄烏戰爭衝突不斷，戰火不間斷數十天，談判也遲遲沒有結果，結果就有網友在翻出24年前《辛普森家庭》的某集動畫，再度掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-03-07 08:53:53
根據近日網路上瘋傳《辛普森家庭》的片，為第九季第十九集當中，講述主角「荷馬」不再是核電廠員工後，加入美國海軍，卻在軍演時誤將導彈射到俄羅斯水域，美國、俄羅斯雙方便在聯合國展開談判，但沒想到此時俄羅斯代表稱自己為「蘇聯」，讓美國代表驚呼「蘇聯？我以為蘇聯已經解體了！」
結果，俄羅斯代表卻邪惡笑著說「我就是要讓你們這麼以為」，隨即出動坦克，展開軍事侵略行動，還安排早已逝世的列寧從棺材裡跳出，大喊「擊垮資本主義」的橋段，嚇壞不少民眾。而值得關注的是，俄羅斯總統蒲亭也曾在兩週前公開發表說，透露要重新建立新歐洲，並重返舊蘇聯榮光，如今該片段被挖出，《辛普森家庭》在1998年就看出這個戰鬥民族野心，顯得格外諷刺。
不少網友看完片段後驚呼「這才是真的神預言啊＝＝」、「只希望戰火趕快平息而已，天佑烏克蘭」、「都什麼年代了，還想重返蘇聯體制，俄羅斯真的不能這樣，國際是一體的啊」、「好諷刺的影片，真的是神預言」。
而在俄烏衝突爆發之後，《辛普森家庭》官方推特也放上圖片聲援烏克蘭，有趣的是，媽媽「美枝」頭上的掛有烏克蘭的國旗，恰巧因為藍髮與麥黃色的搭配毫無違和，也讓網友期盼這部跨時代的經典卡通，能為戰爭帶來好兆頭。（編輯：張嘉哲）