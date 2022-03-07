外送為何常常等超久？「尷尬兇手」被抓包 眾秒懂：難怪
外送平台在近幾年崛起，民眾只要使用APP下訂餐點，美味的食物就會送到家門口，不過，常常也有不少人抱怨點餐之後，外送員遲遲不來，餐點有延誤的狀況時有所聞。近日，就有外送員分享自己的上班日常，結果意外抖出「餐點常常延誤」的一大兇手，貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2022-03-07 09:21:04
原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」貼文指出「這導航到底有什麼問題啊？明明一條線可以解決的事情，偏偏要我繞一大圈」只見貼出的截圖，原PO透過導航要將餐點送至客人手裡，但仔細一看，明明右轉後直行就能抵達，但導航卻告知應該先右轉接著左轉再右轉，經過一段彎曲的路後，左轉再右轉就會抵達，但明顯外送員能直走松仁路，過兩三個路口就抵達客人家，讓人感到怪異。
貼文一出，不少網友紛紛回應「難怪有時候看外送員一直亂騎車＝＝原來是被導航害的」、「親眼目睹外送員在我家旁邊超詭異繞來繞去......原來是導航」、「導航本來就一堆謎之路線了，就很不直接」、「很多都是謎一樣的路線，明明就某條路直走比較快，導航偏偏不走那條路，偏偏要你繞一圈，那條路是被下降頭是不是」。
也有不少外送員透露「我的導航都說我的目的地在左手邊，結果每一家都在右手邊哈哈」、「我也送過繞了一圈後抵達，發現客人家在我背後＝＝」、「這一直是一個謎，不知道有沒有人遇過繞了一圈，原來目的地在後面一點點」、「導航都是順向繞，不會迴轉，電腦與人腦的區別」、「還是靠自己熟悉路線比較好，太多繞路了」。（編輯：張嘉哲）