既視感？烏國總統澤倫斯基喜劇片段被挖出 網愣：神預言
俄烏戰爭開打至今，烏克蘭總統澤倫斯基頻頻登上國際媒體版面，表達捍衛國家絕不退讓的決心，但其實他在上任之前曾經是一名喜劇演員，近日就有網友挖出他過去主演的諷刺喜劇《人民公僕Vasyl Petrovych Holoborodko》，意外發現部分片段與現在情形幾乎不謀而合，網友們看了都直呼：「神預言！」
編輯中心/綜合報導
2022-03-07 10:09:31
現年44歲的澤倫斯基雖然畢業於法律學院，但是他在學生時期就熱愛演戲，不僅曾經組劇團、身兼演員與編劇，甚至成立製作公司。他在2015年創作諷刺當時政局的喜劇《人民公僕》，澤倫斯基飾演一名歷史老師，因為怒罵對烏克蘭政府的敗壞被學生拍下分享到影音平台，最後莫名其妙地以素人身分在總統大選中勝出。
劇中最巧妙的片段是，已經成為烏克蘭總統的澤倫斯基在某天接到一通來自德國的電話，對方表示同意烏克蘭加入歐盟的消息，讓他當下開心地表示：「哇！所有烏克蘭人都在等待這一刻！」沒想到下一秒電話那一頭卻傳來致歉打錯電話的消息，其實是要致電給蒙特內哥羅，讓他的心情頓時急轉直下還需要假裝鎮定，但是掛掉電話後他忍不住大罵：「他X的蒲亭！」
這部戲劇相當受到烏克蘭人民歡迎，也讓澤倫斯基在現實世界中聲名大噪，最後真的成為烏克蘭總統，也正在未加入歐盟而努力。如今網友挖出劇中片段，才分享短短幾天就已累積超過840萬人次觀看，許多人紛紛表示：「根本神預言」、「不可思議的巧合」、「對於他本人與現在的烏克蘭都有一種即視感」、「最令人印象深刻的是，雖然他是一名演員，但他的勇敢和對國家的忠誠是真實的。」現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）