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進廟裡拜拜「1禁忌」一堆人觸犯！她嘆：文化規矩都忘了

▲台灣廟宇林立，不少民眾平時也都習慣會到廟裡燒香拜拜，祈求一家平安。（示意圖／翻攝pixabay）
▲台灣廟宇林立，不少民眾平時也都習慣會到廟裡燒香拜拜，祈求一家平安。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-03-07 10:38:13｜2022-03-07 10:40:59

台灣廟宇林立，不少民眾平時也都習慣會到廟裡燒香拜拜，祈求一家平安。不過有網友就在現場目睹，來往的人們全都觸犯「1禁忌」，貼文一出也引發爭論。

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原PO在臉書《爆廢公社》上發文提到，自己到一間廟宇準備拜拜，卻看到一堆人都直接從廟宇的中間大門進出，不禁開始感嘆「些文化規矩漸漸讓人遺忘，年輕人不懂就算了，老人也不懂」。

她隨後也解釋「廟門中間不是人在走的，人是要走兩邊小門，一個早上走中間的人好多」。隨即更有不少人同感「中間的門是神明專用啊」、「中間是神明進出用的，很多廟直接放紅木柵」、「不懂的人，還可以原諒，但明知故犯就...」、「我也以為是基本禮貌，卻還是有人在走正門」。

▲有網友就在廟裡目睹，來往的人們不斷觸犯「1禁忌」。（圖／翻攝爆廢公社）
▲有網友就在廟裡目睹，來往的人們不斷觸犯「1禁忌」。（圖／翻攝爆廢公社）
不少也有一派人認為「心誠、心善就好！會在意的從來不是神而是人」、「很多傳統習俗都被遺忘了，再來就是廟方自己也沒有做好，中門若要避免遊客誤闖，是不是該放傳統紅色柵欄在那邊」、「習俗也是以前人慢慢加上去的，是不是真神明旨意，還是為了排場也無法考究了」、「可以建議廟方做個告示牌，介紹為何中門不是給人走的，用說故事的方式來宣導也不錯」。

事實上站在廟埕面對廟宇的右手邊為「龍門」，左手邊則是「虎門」，中間就是「中門」，傳統習俗上，進出廟宇會遵循「龍門進、虎門出」，有入吉出凶、好運來壞運走以及「出將入相」等寓意，簡單來說有趨吉避凶、平安如意的意義存在。

保生大帝。（圖／記者連宜方攝）
▲部分廟宇為避免信眾誤闖，會將中門擺上柵欄。（圖／記者連宜方攝）
而廟宇的中門則是供神明進出的門，一般人不得隨意走中門進出，若是走中門時剛好遇到神明外出辦事，擋到神明的路有可能會沖煞，有不少廟宇也都會將中門擺上紅色柵欄，避免信眾誤闖。（編輯：潘毅）

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