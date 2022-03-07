偷刷男友卡買LV名牌包！她甜曝「真實反應」　眾人全戰翻

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也因為原PO男友脾氣太好，讓她忍不住想捉弄男友，「有一次他惹我生氣，我跟他說我要去買LV後背包，刷你的卡，然後不理你了」，男友則回「好啊你去買，希望你不要再生我的氣都好」，而原PO就再也沒回應男友，「沒想到，當我再次打開手機看訊息時，從他的語氣我可以很強烈的感覺到，他是真心希望我買那顆包包，因為他知道我喜歡」。
後來過了幾天，原PO無預警跟男友說「我用你的卡刷了2萬元」，「令人驚喜的是，男友依然覺得只要花一點錢可以買到我的快樂，why not？真的覺得自己好幸福」；但原PO後來也解釋，以上說的包包都沒有真的買，是純粹想看男友會不會因為她沒事先討論而生氣或拒絕，「談錢傷感情，如果妳遇到一個有能力且不會跟你計較經濟支出的人，請好好珍惜」。
貼文一出，網友全戰翻，「談感情還要試探...」、「好奇怪，花男友的錢不會手軟的欸？而且是刷完卡才跟男友說，不知道哪天你惹男友生氣，他也直接拿你的錢去買昂貴的東西，妳會不會爆氣」、「你真的是公主欸～」、「感覺怪怪的」、「怎麼辦，我覺得建立在物質上的感情不是長久之計」。
也有網友出面緩頰，並且給原PO感情建議，「雖然你沒有真的買，但在感情裡雙方是平等的，或許事情發生是他的錯，希望你在他道歉之後可以也跟他說清楚自己的情緒反應。如果他認為金錢可以安撫妳的情緒，往後遇到妳真正不愉快或覺得困擾的問題，說不定他會用金錢打發妳，而不是真正去解決問題」、「感情裡有一方委屈求全，而另一方用不對的方法去試探對方底線，這樣的感情不會長久的，孩子」。（編輯：郭佩蓉）