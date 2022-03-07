手搖飲喝一半挖出「這物」！全場嗨喊賺爛了：免錢狂續杯
台灣人對手搖飲的熱愛程度近幾年越來越高，對此就有一名網友透露，他日前在某間手搖飲店買了一杯青茶，喝到一半竟發現裡頭有茶包，對此感到十分震驚，貼文曝光後，有網友解釋「有些比較高級的茶種把茶包放進去，這種茶放久了也不會澀會回甘」，還有內行人教學：「有茶包的我會泡2-3次才丟掉，感覺很賺！」
編輯中心/綜合報導
2022-03-07 11:03:03｜2022-03-07 11:04:50
該名網友昨（6）日在Dcard中貼文，他以「手搖杯裡有茶包」為題，表示去逛鹿港老街在某家手搖飲店買了青茶，喝到一半才發現杯子裡頭有茶包，「正常飲料店是不會把茶包放進去，因為茶會越泡越難喝」，雖然很快就喝完沒有注意味道上的變化，但他也好奇：「有別家飲料店茶類飲料加茶包的嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，「蠻多家都會這樣的啊」、「有些比較高級的茶種把茶包放進去，這種茶放久了也不會澀會回甘」、「好一點的茶專賣店會放茶包」、「大驚小怪，很多主打鮮淬的，都有茶包」、「看起來很專業」、「高級茶葉的茶包放進去泡，泡久並不會澀反而會回甘唷！而且喝完可以回沖」、「以前待過的飲料店現泡的都有加，因為茶包貴，還有有人比較喜歡喝濃的，泡久會濃更香」、「我超愛手搖飲會加茶包耶～濃」、「這很普通吧⋯拿到有茶包的我反而很開心」。
也有網友建議嘗試「回沖」的做法，「可以回沖呀」、「我超喜歡有茶包的，帶回家還可以再泡」、「有茶包的我會泡2-3次才丟掉，感覺很賺」、「有些客人會要求把茶包丟進去，因為他們覺得只泡一次很浪費」。（編輯：賴禹妡）