為何叫「藍牙」？背後竟跟某國王有關 圖樣來自盧恩符文
現今3C產業越來越發達，為了方便使用者體驗，藍牙科技在許多生活用品上都能見到，不過你知道藍牙為何要叫做「藍牙」？而它的圖樣竟然與電玩世界中的盧恩符文有關係？
編輯中心/綜合報導
2022-03-07 11:11:29
根據藍牙Bluetooth的官方網站表示，「Bluetooth」這個字的起源可追溯到10世紀時一位丹麥與挪威的國王藍牙哈拉爾（丹麥語：Harald Blåtand Gormsen），關於他最為人知的有兩件大事，一是他曾在西元958年時統一丹麥以及挪威，二是據說他過世時，嘴裡某一顆牙齒呈現深藍色、灰色的色澤，因此有人為他取一個綽號叫做「Blåtand（丹麥文中blå＝藍色，tand＝牙齒，合起來就是『藍牙』之意）」。
後來到了1996年Intel、Ericsson以及Nokia三大科技公司開會討論如何將這種短距離無線電技術的標準化時，Intel的Jim Kardach就建議將「Bluetooth」當作臨時的代號，表示：「藍牙哈拉爾以統一斯堪地納維亞半島而聞名，正如我們打算透過無線通訊聯合 PC和通訊行業一樣。」
後來決定推出正式名稱時，大家一度想要使用RadioWire或者PAN（個人區域網絡），不過由於當時這兩個名稱已經被廣泛使用，因此就繼續沿用「Bluetooth」這個名稱。至於它的Logo符號，則是來自來自於電玩世界中常出現的北歐字母盧恩符文「Hagall，ᚼ」和「Bjarkan，ᛒ」的組合，也就是國王藍牙哈拉爾Harald Blåtand的首字母「HB」的合體。（編輯：陳珮瑜）