衝台南不知吃啥？地圖「打1字」刷整排美食 在地人認了
台灣每個縣市都有各自代表的美食小吃，其中「台南」的美食更是擄獲不少老饕的味蕾；不過也有許多網友不知到台南到底該吃哪間美食才厲害，對此，就有內行人分享秘招，只要在地圖搜1字「阿」，馬上刷出一排美食名店，就連台南在地人也認了。
編輯中心/綜合報導
2022-03-07 11:44:17
甜點主廚黃偈昨（6）日在臉書粉專《黃先生的甜點日記（Dessert diary）》發文，表示剛到台南，若你一時之間不知道該吃什麼，可以用1招「打開Google地圖，搜尋『阿』，一連串美味的小吃等著您到訪」。
他也PO出手機截圖，光是在他附近有「阿」字的美食就破10家，無論是正餐、甜點還是飲料，通通都有，像是知名的阿堂鹹粥、阿明豬心冬粉、阿文米粿等，也都有出現。
貼文一出，掀起熱議，「可惡，被你知道這個最簡單的秘密了」、「台南都阿出名的」、「多謝大恩大德」、「阿字輩的幾乎不太雷」、「回台南ㄧ定會去吃鱔魚意麵跟小卷米粉」、「怎麼可以說出來啦！」、「筆記」、「原來如此」；另外，還有內行網友加碼一招，「『阿』不夠的話再加個『無名』」、「還有無名」。（編輯：郭佩蓉）