贏燒仙草！女買甜湯見「整碗黃色」愣爆 眾嗨：童年神品
燒仙草是冬天熱門的甜品，天冷時不少人喜歡來一碗熱呼呼的甜湯，就有一名網友發現，冬日聖品不只有燒仙草，還有一款「燒布丁」，一樣是半凝固狀態，也可以選料加進去，讓他感到十分驚奇，貼文曝光後引起熱烈討論，網友們看了紛紛直呼：「打卡燒布丁，林口舊街有，真的邊吃邊結凍跟燒仙草一樣！」
編輯中心/綜合報導
2022-03-07 12:13:12
該名網友在Dcard中貼文，他以「什麼是燒布丁」為題，表示他發現一款奇怪又好吃的食物，看起來像是沒結凍的布丁，也可以像普通甜湯那樣選料加進去，「跟燒仙草的原理相似吃法也一樣」，味道像果汁牛奶再濃一點奶味，好奇問網友們：「大家有吃過嗎？我還是頭一次看到覺得很新奇，個人還蠻喜歡的。」
貼文一出，網友紛紛留言，「不是叫布丁燒嗎，我超愛欸，不過你這款感覺比較稀，現在很少地方有賣了」、「我覺得超好吃」、「放涼一點會凝固，還記得小時候都在金門吃，莫名懷念欸，回台灣就沒在吃了，突然好想吃喔」、「這很好吃欸！哪裡有賣」、「傳統飲料店自製布丁，還沒有凝固前的樣子，冬天做布丁的時候我常常裝一杯起來加料，跟燒仙草差不多概念」。
另外，也有內行人透露，「林口舊街有」、「打卡燒布丁，林口舊街有，真的邊吃邊結凍跟燒仙草一樣」、「很久很久以前在師大夜市有買過」、「燒布丁超好吃的～我家附近的夜市每個禮拜五都會有，可是都只賣冬天，上次跟阿姨聊天好像快要收起來了，他說小孩都長大了，燒布丁是我的童年啊」。（編輯：賴禹妡）