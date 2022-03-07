俄烏戰爭急需翻譯！媒體「這時薪」徵學生 挨轟踐踏專業
俄羅斯、烏克蘭的戰火持續，全球媒體都在關注，也讓翻譯俄文的需求大大提升。近日，台灣某一間媒體業者就徵求俄文系的大學生來工讀，結果每小時168元時薪，竟引起網路一陣撻伐，痛批「專業原來這麼不值錢」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-07 13:42:40
據了解，有政大學生在臉書社團「NCCU政大學生交流板」幫媒體業者發文徵求俄文系的大四學生，工作內容則協助俄羅斯相關新聞片段旁白，時間則為週一至週日，早上10到晚上6點，薪資則為每個小時168元，並強調這份工作是短期工讀。
似乎是引發社團內的學生們不滿，不少人表示，政大俄文系正確應該為「斯拉夫語文學系」，結果連系名都喊錯還在徵才，貼文截圖迅速被瘋傳到各大論壇。對此，就有PTT網友痛批，「台灣大媒體求俄文翻譯，結果覺得那麼困難的東西只要大四程度就能符合需求、順便可以擠壓學長姊薪資嗎？」
結果大家紛紛留言，「反正還是一堆免洗仔應徵」、「乾脆當外送師」、「專業不等於高薪」、「而且政大根本沒有俄文系，名字都叫錯」、「原來專業這麼不值錢，還要給人踐踏」；不過也有人平緩，「別無聊亂黑好嗎？有專業也有優劣之分，以為有專業就能換成薪資？」「給你工作就不錯了」、「Google能翻還是要專業判斷啊」。（編輯：詹鎰睿）