最硬教召登場！美女前中士曝「抽選內幕」：5類人機率低
國防部推動14天新制教育召集，本月5日首批「史上最硬教召」也入營訓練，再度引起各界對教召人員是如何挑選的討論。對此，曾從事過職軍「工業凱C」就分享自身經驗，點名5族群較不易被教召。
編輯中心/綜合報導
2022-03-07 13:03:27
工業凱C（林思嘉）過去曾在陸軍服役5年，中士退伍，在部隊時擔任參一（文書兵，辦理人事業務）。她昨（6）日也發文提到，因為最硬教召出現後，自己常被朋友問「為什麼有些人教召連續好幾年，年年報到，有些人一輩子也沒被抽到？」。
工業凱C隨後也用自身經歷回答「我這個前參一，告訴大家幾個恐怖的事實，為什麼去年被選到的人今年還是很容易被選到？因為都是拿去年學長的舊資料出來改，通常就是把舊資料叫出來改個檔名，然後把一些不能用的、期滿的刪除修改一下」。
至於有哪些人比較不容易被教召？工業凱C也詳細說明「一、住的太遠，幫國家省車馬費，也怕你遲到；二、身材體型特殊，管經理裝備的會靠腰；三、名字字太特殊大家不知道怎麼念，我也不知道怎麼打乾脆跳過；四、軍事專長是爽缺已經被志願役佔滿了的人；五、前科犯，我們並不會想要找自己麻煩）」。
不過最後工業凱C也補充，自己退伍快10年，「現在有沒有改進我也不知道」。不少網友看完也紛紛回應「不能同意你再多了，前參一附和」、「正解，但還是會以後退先招的規定抓些人來補充年限已到或4次教召已滿的缺額，所以重複是常發生的」、「終於解開我多年來的疑惑，每次問團管區的學弟都支支吾吾，也推給電腦選」。（編輯：潘毅）