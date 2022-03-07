COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

台灣讀什麼科系最強？「答案」女生全躲開：薪水低不意外

▲高三的學子們隨著學測成績放榜，陸續透過成績來申請學校，每個人都盼望自己能夠上理想的學校。（示意圖／取自Pixabay）
▲高三的學子們隨著學測成績放榜，陸續透過成績來申請學校，每個人都盼望自己能夠上理想的學校。（示意圖／取自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-03-07 13:07:21

學測成績日前已經開放查詢，不少高三的莘莘學子們陸續透過成績來申請學校，每個人都盼望自己能夠上理想的學校，為四年後出社會的自己能夠鋪好路。而近日，就有網友分享自己利用數據跑出許多大學男女比失衡較嚴重的科系，結果意外揭開台灣職場環境結構的解答，引發廣大討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在「Dcard」貼文指出「剛開學無聊自學網路爬蟲，就寫了一個爬University TW的程式，按照裡面的資料，總共統計了各大學約2500個科系之後，發現男女失衡大概列出了4種情況，包括像是男生人數大於女生、男生比例大於女生、女生人數大於男生以及女生比例大於男生，提供給大家當做科系選填的依據」。

只見貼出的圖表當中，被譽為是高薪象徵的「機械工程系」、「電子工程系」、「電機工程系」等類別，不少大學男女比例當相差非常多，冠軍的大學，一個科系的男生人數甚至超越女生高達14倍之多；而像是「幼兒保育系」、「化妝品應用系」、「護理系」等等，則是女生人數較高，比例高達95％以上。

▲有一名男工程師透露，他在公司服務2年，正在想要不要拿到年終就提離職，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／取自pixabay）
▲網友發現女生普遍不會選擇電機、機械等理工科系，但這些科系在台灣都屬於未來出路較為賺錢的。（示意圖／取自pixabay）
貼文一出，不少網友心有戚戚焉「如果你認識109入學的中央機械學生，歡迎你找他們確認，女生沒半個人」、「真的不愧是連蚊子都是女生的長庚.......」、「工科讚讚啦，但是男生真的超多，讀到快死掉」、「我念輪機系，一個女生的沒有啦」、「我很驕傲，我這屆電機三個班女生有四個」、「工科女生真的都不喜歡，跟高薪機會說再見，我機械工程8個，100多個男生」。

另外，也有不少人提到「講句最現實的，理組的科系本身就是賺錢明燈，女生就不愛念，也別怪薪水會低」、「女生真的除了護理系以外，真的沒有其他的薪水能跟理組比」、「勞動部也直白的說了，男女薪水差距在於從事的產業別有差異問題」、「男生做的事本來就多，薪資級距高也是正常的，單就力氣或是較不怕髒在很多產業都有資格拿比女生多」、「文組本身就是80%科系低薪，這個級距比，只能說男生普遍高薪也不太意外」。（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您認為台灣目前是否缺電？

您認為台灣目前是否缺電？

繼續作答
即時
推薦閱讀