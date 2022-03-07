台灣讀什麼科系最強？「答案」女生全躲開：薪水低不意外

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只見貼出的圖表當中，被譽為是高薪象徵的「機械工程系」、「電子工程系」、「電機工程系」等類別，不少大學男女比例當相差非常多，冠軍的大學，一個科系的男生人數甚至超越女生高達14倍之多；而像是「幼兒保育系」、「化妝品應用系」、「護理系」等等，則是女生人數較高，比例高達95％以上。
貼文一出，不少網友心有戚戚焉「如果你認識109入學的中央機械學生，歡迎你找他們確認，女生沒半個人」、「真的不愧是連蚊子都是女生的長庚.......」、「工科讚讚啦，但是男生真的超多，讀到快死掉」、「我念輪機系，一個女生的沒有啦」、「我很驕傲，我這屆電機三個班女生有四個」、「工科女生真的都不喜歡，跟高薪機會說再見，我機械工程8個，100多個男生」。
另外，也有不少人提到「講句最現實的，理組的科系本身就是賺錢明燈，女生就不愛念，也別怪薪水會低」、「女生真的除了護理系以外，真的沒有其他的薪水能跟理組比」、「勞動部也直白的說了，男女薪水差距在於從事的產業別有差異問題」、「男生做的事本來就多，薪資級距高也是正常的，單就力氣或是較不怕髒在很多產業都有資格拿比女生多」、「文組本身就是80%科系低薪，這個級距比，只能說男生普遍高薪也不太意外」。（編輯：張嘉哲）