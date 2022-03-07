臨停紅線遭檢舉！他怒曬罰單照 眾「1理由」全拍桌力挺
為了使交通順暢、安全，用路人需遵守交通法規，避免吃上罰單，不過有些情況卻讓民眾認為有討論空間，就有一名機車騎士在路邊臨停穿雨衣時被檢舉紅線停車，收到罰單後感到相當無奈，而照片一曝光，大批網友馬上力挺：「這檢舉的真的很沒良心！」
編輯中心/綜合報導
2022-03-07 13:37:07
該名網友昨（6）日在臉書「爆怨公社」中發文，他表示收到一張罰單，上頭寫著「民眾檢舉案件」，開單理由是「在劃有紅線路段臨停」，不過畫面中可見，雖然機車確實停在路邊紅線旁，不過騎士正在人行道上穿著雨衣，這讓他感到相當無奈，直言汽車可以在紅線上停一整天，機車卻不能臨停穿雨衣。
貼文一出，網友也紛紛留言力挺，「這檢舉的真的很沒良心」、「這種檢舉人很有問題」、「檢舉的人真的太無聊了」、「這檢舉的也太沒品德了」、「這個太過假正義了！沒有一點人性」、「難道要人淋雨騎車嗎？穿個雨衣幾分鐘而已」、「很過分捏！人家穿雨衣也不行喔」。
也有網友建議原PO可以向相關單位申訴，「這可以申訴」、「印象之前看過有類似的文章還新聞，去申訴有撤消罰單」、「強烈建議樓主申訴/行政訴訟，9成9的機率可以撤單」、「之前有（騎樓）類似的案件申訴後，撤銷了」。
事實上，去年底立法院三讀通過「道交處罰條例修正案」，限縮民眾可以檢舉交通違規的項目，其中就包含一般紅黃線違規停車，在未嚴重影響交通安全秩序情況下，未來將不予舉發。（編輯：賴禹妡）