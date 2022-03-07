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《性別工作平等法》上路20年　民團訴求有薪家庭照顧假

▲家總、婦女新知、北市產總於今（7）日聯合辦理「苦等20年，千萬勞工等有薪家庭照顧假」記者會。（圖／家總）
▲家總、婦女新知、北市產總於今（7）日聯合辦理「苦等20年，千萬勞工等有薪家庭照顧假」記者會。（圖／家總）

記者李芷涵/綜合報導

2022-03-07 14:45:44

《四方報》報導，《性別工作平等法》於2002年3月8日婦女節開始施行，但上路20年來出現不少問題，其中包括「家庭照顧假」併入事假計算，讓勞工因不想被扣薪，根本不敢請照顧假。家總、婦女新知、北市產總於今（7）日聯合辦理「苦等20年，千萬勞工等有薪家庭照顧假」記者會，集結57個團體要求勞動部給千萬勞工有薪的家庭照顧假。

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記者會中，57個團體及工會到場表達失望心聲，向勞動部喊出：「我們等了20年，快給一千萬名勞工有薪的家庭照顧假！」、「比照軍公教，勞工要有薪！」，並提出三項修法訴求：1.勞工應比照軍公教有薪，別再讓一千多萬名勞工失望；2.應從一年7天改為14天，才足以因應各家庭成員的照顧需求；3.應放寬休假事由，只須家人需要照顧時，皆可請假。

根據《性別工作平等法》第20條，「受僱者於其家庭成員預防接種、發生嚴重之疾病或其他重大事故須親自照顧時，得請家庭照顧假；其請假日數併入事假計算，全年以七日為限。家庭照顧假薪資之計算，依各該事假規定辦理」。家總指出，當年立法院採納工商團體的意見，將「家庭照顧假」併入事假來計算，依照《勞工請假規則》第七條規定，勞工一年事假最多14天，不給工資。這等於是讓所有的不利都讓勞工自行承擔，導致這部法律施行20年來，一千多萬名勞工看得到、用不到每年七天的家庭照顧假，權益受損，只有軍公教請照顧假是有薪的，存在差別待遇。

▲家總、婦女新知、北市產總於今（7）日聯合辦理「苦等20年，千萬勞工等有薪家庭照顧假」記者會。（圖／家總）
▲家總、婦女新知、北市產總於今（7）日聯合辦理「苦等20年，千萬勞工等有薪家庭照顧假」記者會。（圖／家總）
家總指出，勞工及軍公教的不平等待遇20年不變，問題顯然來自財源，軍公教的薪資來自國家稅收，勞工的薪資來自雇主。然而，國家稅收的主要來源正是一千多萬名勞工的勞動貢獻，政府不該20年來漠視軍公教及勞工之間的差別待遇。「我們要提醒政府，一再默許勞工與公務員間的不平等待遇而消極不作為，此已違反憲法的平等權」。此外，這項法律間接造成性別不正義的後果，在傳統性別觀念及女性平均薪資僅有約男性八成的雙重壓力下，眾多女性勞工必須扣薪請休來承擔家庭照顧責任。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說明，根據健保署資料統計顯示，國人一年平均看病天數為15天，平均住院天數為12天，當家人生病有住院陪病需求，現行的家庭照顧假七天根本不敷使用。而一段照顧時間平均約為10年，這將會是更大的挑戰，呼籲勞動部應盡速修法，給國人一個交代。在場各團體共同疾呼應修法將家庭照顧假每年7天改為14天。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉痛批，勞工同時也是照顧者，但政府的公共照顧不足，又不給勞工有薪照顧假的保障，誰要生小孩？未來將有更多老人沒人陪伴照顧，現在就有許多企業缺人力，連台積電都缺工，但勞工家長卻受到民法扶養子女父母義務的規範，還有《兒童及少年福利與權益保障法》第51條規定家長不得讓六歲以下兒童獨處、否則就要受罰，如果政府一直用雇主人力調配困難等理由而不給勞工有薪的照顧假，那政府要不要拿掉家長的扶養義務？不要讓家長受罰？

婦女新知基金會董事長姜貞吟教授也呼籲，婦女新知過去聯合這麼多團體一再爭取有薪的照顧假，民進黨政府還要讓我們等多久？今年底地方選舉之後，明年也將展開總統與立委的競選，民間將持續監督。

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