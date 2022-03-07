超商店員不忍了！買飲料「這動作」超母湯：一堆人都在做
7-11、全家、萊爾富等超商，除了提供各式生活服務外，店內販售的食品和飲品更是現代人三餐、點心的重要選擇，不過有網友提到，許多人在選購飲料時都會有一個超令人討厭的「壞習慣」，店員遇到更是會火冒三丈。
編輯中心/綜合報導
2022-03-07 16:26:47
一名超商店員在Tik Tok上傳一段影片，只見他站在超商冰箱後方的補貨區，拿著一瓶鋁箔包裝飲料，氣憤的表示，有一些客人很討厭，鋁箔包旁附的吸管若沒了，或想選擇保存期限較久的，就會下意識地把第一瓶往後放，然後往後拿下一瓶。
原PO解釋，因為超商冰箱內的補貨空間有限，許多人將飲料往後推後，都會害最後一瓶飲料後端掉落，導致商品的損失和補貨的困難，原PO強調，若真的遇到吸管不見或掉落的情況，其實都可以在結帳告知店員，店員都會給予小吸管，千萬不要再擅自移動飲料。
影片一出引發熱議，有網友認為「我之前都這樣，不知道會造成困擾」、「以為跟櫃台拿要付錢」、「之前是不好意思問，原來不問更麻煩別人」、「都把第一瓶當作樣品哈哈」、「難怪一堆變形的飲料」、「裡面的比較冰啊」。
不過也有超商店員回覆表示，「後面真的不要補滿」、「我補貨只要遇到快掉的，就會拿膠帶給他貼起來」、「我們分店會故意把有吸管那邊朝裡面」、「畢竟在上班，只能補貨時就多注意，上架吸管才掉，真的就認衰了」。（編輯：張志浩）