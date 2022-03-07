財運旺到爆！12星座「一週運勢」曝光　這位錢全滾進口袋

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最近在用錢方面特別不能省心，不管是賺錢還是花錢投資，總是一個心懸在空中，很怕別人答應給你的投資報酬沒有預期的好，也怕自己要支付的生活開銷出現短缺的狀況。最近感覺到自己付出的工作時間比平常的時候還要多，但是收入卻明顯比過去還要少，總之，最近的生活壓力感覺比以前大。關於愛情你持續懷念某一個已經分手的對象。
金牛座
金牛座的守護星和冥王星有一個合相關係，這個星象帶給你的壓力真的是不同小覷，再加上天象冥王星、火星、金星的三者合相，你最近的奇怪想法成為你平靜生活中的最大挑戰，要小心自己的一些危險、衝突、火爆與埋怨的念頭，這些都是需要被化解、平息的雜念。最近的戀愛品質不好，在愛情中你是被害人，也是加害者。特別在婚姻中有磨難的朋友，兩個人的關係明顯就是同床異夢。
雙子座
最近是一個實現夢想的時刻，一個關於家庭的、家族的夢想將於可以在最近實現成功。這種和家人相處的感覺是溫韾的，是有意義的，是一個值得紀念的時刻。你可以好好思考一下，本週會因為什麼事情和家人團聚在一起，或許可以安排全家人的春天野餐和春日的賞花行程。
巨蟹座
最近你的工作運非常好，關於工作的發展，值得你全力以赴，因為你的收穫和報酬，將會是立竿見影的。在全新的時刻，在太陽重新回到黃道十二宮宮頭的時刻，你適合用全新的視野和角度來探索，不要停止你追求夢想的腳步，因為你已經快要接近成功了。
獅子座
運勢有點停滯不前的感覺是非常讓人討厭的，但在迎接好運來臨的前夕，你不能先被自己的壞運氣打倒，你應該堅持下去，並且相信老天爺會站在你這一邊。過去一段時間被人誤會、被人陷害、被人傷害和誤解的日子，總於即將迎來正義和光明時刻。最近你醞釀著要送一個禮物給自己，這個禮物最好可以兼顧著實用、價值與保值效果。
處女座
持續關注自己的健康，就算你覺得現在每一天都充滿元氣，但仍然要持續養生、持續保健。季節進入到春天，本來就是容易發生感冒和支氣管感染的季節，還沒有去打疫苗的朋友，建議你，可以盡快為自己安排一下。想要獲得全方位的健康，除了要積極運動之外，調整飲食和營養改善也是非常重要的事情。關於愛情最近遇到了一個跟你有乾柴烈火激情的對象，你明知道彼此不適合，但你卻又對這個人念念不忘。
天秤座
最近做任何事情都不可以忽略謹慎，恰恰是因為最近星象的影響讓你特別容易衝動，特別容易有好高騖遠和不切實際的想法與行動，你現在或許還沒有看到生活危機，但如果不夠謹慎理性，可能會有潛藏危機出現。關於愛情，最近想找一個適合的人穩定下來。
天蠍座
你最近有什麼夢想嗎，如果有夢想和想要實現的機會，都應該在最近展開行動，因為最近你有心想事成的好運氣。難得你把握了實現夢想的力量和方向，建議你結合身邊志同道合的朋友，積極展開行動。
射手座
最近是一個對人生、對哲學、對人性探討感興趣的時刻，這種像內在探索的過程是很有意義的，這是一個和自己對話、和自己相處的重要時刻，去清掃沉澱在內心的垃圾，又可以得到一個全新的自我。關於你想追尋的幸福與安全感，只能向自己的內心與自我去探索，如果你寄望你的情人或是愛人可以給你幸福與安全感，你就大錯特錯了。
魔羯座
最近你真的是流年不利，明明已經很低調了，但卻來是招來朋友、同事和鄰居的騷擾與生活矛盾，真的覺得生活太難了。建議你在運勢低迷的時候，應該好好在家躲避流言蜚語。面對這些不講是非、顛倒黑白的人，你還一點也不能跟對方吵架，否則就是秀才遇到兵，有理說不清。
水瓶座
最近你有一波金錢入帳的好財運，在走財運的時候，反而更應該把握機會積極努力賺錢、省錢。千萬不要口袋有零用錢的時候，馬上就想著要花錢消費、旅遊享樂。因為從過去的經驗中得到的結論是，你是一個賺多花多的人，要特別小心。關於感情，你要好好享受這種沒有愛情束縛自由自在的心情狀態。
雙魚座
最近你會發生很有趣的戀愛經驗，會累積許多的戀愛故事，這些故事中出現的人，有些只是你的愛情過客，卻可以豐富你的戀愛色彩，有些人會成為你戀愛道路上駐足陪伴的人，但這個人卻未必可以保證你一輩子的幸福。或許感情的分分合合就是你戀愛現況的縮影。（編輯：賴禹妡）
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