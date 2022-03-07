iPhone一堆人用錯？3C達人打臉「6使用迷思」：別再瘋傳
iPhone在台灣的使用比率非常高，市占率更高達6成以上，而為了想讓自己的手機能延長壽命，許多「使用迷思」也紛紛流傳出來，對此3C達人Tim哥也在YouTube發佈影片，破解幾項有關iPhone的使用迷思。
編輯中心/綜合報導
2022-03-07 17:13:57
Tim哥首先提到「不可以睡覺時充電？」他表示，iPhone使用的是「鋰電池」，且有電池最佳化的內部調整，因此會先充電到80%後，再降低充電速度，直到起床時間才充滿，因此不需擔心睡覺充電會傷害手機，另外若發現充電完成時間不固定，則要開啟「最佳化電池充電」的功能。
第二是「不能使用非原廠充電器？」Tim哥指出，能夠上市的充電器都有通過認證，充電線也需通過MFi認證，因此選擇有認證的充電裝置較有保障，但不少地方仍會私下販售沒通過認證的商品，需多加注意。第三是「後台App如果一直開啟，會消耗手機電量、造成當機？」對此他則解釋，其實將「App開開關關」才可能造成耗電，iPhone會將不使用的App進入待命模式，無特殊情況是不會消耗電力的。
再來是「開著Wi-Fi和藍牙安全嗎？」Tim哥對此強調，像是「AirDrop和熱點分享」等若不使用時最好都關掉，不僅能保護自己的隱私，也能預防他人傳怪異的資訊給自己。最後是iPhone更新後會跳出的「允許App追蹤個人資訊」，許多人擔心按了同意會造成個資外洩，Tim哥則解釋，其實只是為了廣告的推送數據分析，就算按了允許，也不會有個資遭到盜用或外流的問題，基本上不用太擔心。（編輯：張志浩）