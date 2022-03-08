房市／新竹兩校高中生　用校刊留住家鄉記憶

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獲頒「在地關懷獎」的兩本學校刊物，分別是《菁菁竹女》第32期《無知》，以及《竹風雅軒》第40期《東光橋下的1095》。
《菁菁竹女》團隊以「守住家鄉的故事–在地刊物專訪」為題，講述兩本在地刊物《貢丸湯》、《逐步東行》，如何創立、如何自日常環境或在地特色中取材，以及如何與地方鄰里互動，成為以自己方式，訴說在地故事的成功刊物。
《竹風雅軒》則以「東光橋下的1095」為題，將3年校園時光，每天都會見到的東光陸橋、北新竹火車站等地景，透過資料整理及深度訪談，帶出其歷史脈絡與重要性，不但貼近生活、能引起師生校友共鳴，更是以別具特色的觀點，凸顯這些看似平凡地景的不平凡。
校刊是許多學校傳承已久的校內刊物，紀州庵文學森林館長封德屏說，很多人求學時期除了接受師長教育，也受社團活動、校刊內容影響很深，不僅拓展了人際關係，且因此關心更多事物。透過校刊競賽，除希望將文學與編輯工作加以傳承，這次新增「在地關懷」的獎項，更是希望青年學子願意並且付出實際行動去了解自己所處的社區、家鄉，「多數人年輕的時候總是胸懷大志、眼光遠眺，卻往往忽略手邊擁有的資源、腳下所站立土地的特別之處，但是，唯有保留扎實的記憶根柢，踏出去的腳步才會更有自信、更堅實。」
封德屏也說，第五屆高中校刊競賽將在今年暑假登場，並將舉辦一系列工作坊，鎖定「在地關懷」、「在地閱讀」為主題，預計邀請深耕文史工作、地方書寫等領域的業界人士，和學子分享經驗，包括如何企劃主題、採訪、撰寫與發行刊物，鼓勵學子製作出更多飽含地方觀點的校刊作品。