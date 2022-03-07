霸氣外送22杯星巴克！熊貓哥「神結局」同行全跪：學到了
近年來美食外送平台興起，民眾只要在家動動手指，就會有外送員將美味的餐點送到家門口。不過，今（7）日就有外送員分享，自己接到一張22杯星巴克的訂單，他本來想放棄，最終卻霸氣接下訂單，結局更是讓同行一看跪拜。
編輯中心/綜合報導
2022-03-07 22:31:56｜2022-03-07 22:44:09
有名外送員今日於臉書社團《外送員的奇聞怪事》上分享，表示中午最後一單接到「星巴克22杯拆分單」的訂單，他解釋「是工廠團購。我是次要，原本想轉單的，但是看了看數量，決定來試看看新式伸縮包的極限到哪裡。」
他一到達店家後，馬上看到現場有11袋已分裝好的飲料，當他將其中幾袋放進外送箱內，便讓他驚呼「新式伸縮包展開4袋放橫的4袋放直的嘟嘟好欸！」然而，當他想將剩餘3袋放入小外送箱時，剛好遇到拆單夥伴趕來幫助，只好示意同事將剩下的給對方載。
原PO解釋，「這單很近，大概4-5分鐘就到了，送到一杯也沒破。要不是這次，我大概永遠也不知道大小包的極限在哪裡，大概什麼數量需要拆單。感謝這群團購的客人」。
貼文一曝光，隨即引來同行驚嘆，「伸縮包這麼厲害」、「原來隔板可以格橫的，學到了」、「這炫包文」、「新式大箱超級大，可是我覺得伸縮時候的拉鍊滿難拉的欸」。
其中也有過來人分享類似經歷，「接過44杯，3人送，第三人遲遲不出現，最終2人硬送」、「大箱載過21碗稀飯…到點都沒事，反倒是最底下的那碗都凹了…」、「50杯星巴克分拆單等一小時夥伴都沒來」、「15杯10袋，單人大概是極限了吧」。（編輯：陳雅雲）