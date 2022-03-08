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網紅始祖竟是二伯？15年前早就爆紅　蔡阿嘎「公開畫面」

▲蔡阿嘎（右起）、蔡桃貴和二伯感情甜蜜，兩人共同經營YouTuber圈粉無數。（圖／翻攝蔡阿嘎臉書）
▲蔡阿嘎（右起）、蔡桃貴和二伯感情甜蜜，兩人共同經營YouTuber圈粉無數。（圖／翻攝蔡阿嘎臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-03-08 07:52:39

百萬YouTuber蔡阿嘎以親民搞笑的形象圈粉無數，與老婆二伯結婚後，育有2子「蔡桃貴」以及「蔡波能」，一家四口的互動也吸引更多粉絲關注。而日前蔡阿嘎上傳新片時，就驚爆其實真正的網紅始祖其實是自己的老婆二伯，並且首次公開當年二伯的照片，引發粉絲熱議。

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蔡阿嘎7日上傳新影片，影片中拿著二伯10多年前的舊照問2個兒子說「這個是誰」，沒想到兒子立刻表示「這是媽媽」，且還誇獎媽媽現在比之前更漂亮，讓二伯心花怒放。蔡阿嘎接著提到「其實早在15年前的時候，二伯就已經以『正妹助理』的身份在網路上竄紅」。

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▲蔡阿嘎拿著二伯15年前的照片詢問兒子「這個是誰」，沒想到兒子馬上認出。（圖/蔡阿嘎YT）
蔡阿嘎提到，當年二伯只是大學生，並在立委張花冠的競選總部擔任助理，因為外貌清純可愛，常常吸引大批民眾到競選總部要一睹風采，還一度擁有「小甜心」的外號，蔡阿嘎也公開當年媒體採訪二伯的畫面，青澀的照片也首度曝光。

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▲蔡阿嘎老婆二伯曾經擔任立委張花冠的助理，當年採訪畫面首次曝光。（圖/蔡阿嘎YT）
影片一出，不少網友紛紛震驚表示「真，網紅始祖耶！我看過那個採訪片段」、「沒想到老婆起步的比你早，請認輸」、「等等，是只有我覺得二伯都沒有變嗎？」、「二伯真的保養得很好欸.....根本沒什麼變」、「現在是長青樹的小甜心，也是爆紅啦」、「二伯年輕很正，現在是成熟美耶！」（編輯：張嘉哲）


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