學霸弟「故意考差」不填台大醫學、牙醫！理由眾人全跪了

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原PO說，當初自己模擬考都在72-74級分之間，當時爸媽都以為她會拼醫學系，「只是我志在文組，就以73級分偷偷填上了台大法律」，也因為這樣，爸媽就把醫學系的重擔放在弟弟身上，「他們想要有小孩繼承家裡的診所」。
原PO表示，弟弟從小到大成績都比她還要好，模擬考也都在滿級分邊緣，再加上有她這個前車之鑑，所以爸媽對弟弟的考試跟志願填選非常地關心，「我弟還跟我說他這次考試盡量讓自己不要考滿級分，所以國文的混合題手寫都沒寫，英文的一題翻譯沒寫，我幫他對答案發現他英文差2分就14級分，弟弟表示相當扼腕」。
但家人希望弟弟讀醫學系，讓弟弟非常煩惱，不知該怎麼說服家人不去讀醫，「他對生物不排斥但完全0興趣，反而熱愛物理&數學，我覺得我弟就是一個可以出國讀書發光發熱的存在呀！好希望家人可以懂…」。
貼文一出，掀起熱議，「天才的煩惱」、「說真的，這麼厲害的小孩子去讀物理可能會有什麼不得了的貢獻，台灣真的不需要那麼多『非常聰明』的人去讀醫」、「挖...跪了，認真回，你們有跟父母深入地聊過嗎？讓弟弟跟父母認真的談談吧，說明自己有多熱愛物理」、「好厲害，只有看過拼高分，沒看過還可以選擇低分的（離題），辛苦你們了，我覺得長輩都會希望小孩能有個明確的前途，可能家裡剛好是診所+醫學系又是最頂尖最有前途的，所以保護孩子的心跟私心就會希望弟弟接家裡事業選擇去讀醫學系」。（編輯：郭佩蓉）