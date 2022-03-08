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學霸弟「故意考差」不填台大醫學、牙醫！理由眾人全跪了

▲原PO表示學霸弟弟在學測「故意考差」，就為了不讀台大醫學系，而理由曝光，網友全跪了，直呼「太聰明」。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO表示學霸弟弟在學測「故意考差」，就為了不讀台大醫學系，而理由曝光，網友全跪了，直呼「太聰明」。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-03-08 08:10:55

大學學測成績於1日開放查詢，許多高三考生也陸續做出決定，像是該填哪個學校、科系或是繼續讀書，準備指考；對此，就有一名女網友發文，表示學霸弟弟在學測「故意考差」，就為了不讀台大醫學系、牙醫系，而理由曝光，網友全跪了，直呼「太聰明」。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「怎麼說服父母不讀醫學系」為題發文，表示弟弟這次學測數A、英自都15級分，「差一個國文14級分，父母很希望他去填醫牙，但我弟想讀台大物理，所以這陣子家裡氣氛都蠻緊張的」。

原PO說，當初自己模擬考都在72-74級分之間，當時爸媽都以為她會拼醫學系，「只是我志在文組，就以73級分偷偷填上了台大法律」，也因為這樣，爸媽就把醫學系的重擔放在弟弟身上，「他們想要有小孩繼承家裡的診所」。

▲原PO表示學霸弟弟在學測「故意考差」，就為了不讀台大醫學系，而理由曝光，網友全跪了，直呼「太聰明」。（示意圖／翻攝Pexels）
▲原PO表示學霸弟弟在學測「故意考差」，就為了不讀台大醫學系，而理由曝光，網友全跪了，直呼「太聰明」。（示意圖／翻攝Pexels）
原PO表示，弟弟從小到大成績都比她還要好，模擬考也都在滿級分邊緣，再加上有她這個前車之鑑，所以爸媽對弟弟的考試跟志願填選非常地關心，「我弟還跟我說他這次考試盡量讓自己不要考滿級分，所以國文的混合題手寫都沒寫，英文的一題翻譯沒寫，我幫他對答案發現他英文差2分就14級分，弟弟表示相當扼腕」。

但家人希望弟弟讀醫學系，讓弟弟非常煩惱，不知該怎麼說服家人不去讀醫，「他對生物不排斥但完全0興趣，反而熱愛物理&數學，我覺得我弟就是一個可以出國讀書發光發熱的存在呀！好希望家人可以懂…」。

貼文一出，掀起熱議，「天才的煩惱」、「說真的，這麼厲害的小孩子去讀物理可能會有什麼不得了的貢獻，台灣真的不需要那麼多『非常聰明』的人去讀醫」、「挖...跪了，認真回，你們有跟父母深入地聊過嗎？讓弟弟跟父母認真的談談吧，說明自己有多熱愛物理」、「好厲害，只有看過拼高分，沒看過還可以選擇低分的（離題），辛苦你們了，我覺得長輩都會希望小孩能有個明確的前途，可能家裡剛好是診所+醫學系又是最頂尖最有前途的，所以保護孩子的心跟私心就會希望弟弟接家裡事業選擇去讀醫學系」。（編輯：郭佩蓉）

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