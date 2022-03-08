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鹹酥雞怎買專業？內行看「1處」讚絕對好吃　老闆尷尬了

▲台灣在地小吃眾多，其中鹹酥雞更是堪稱台灣小吃的代表性美食之一。（示意圖／NOWnews資料照）
▲台灣在地小吃眾多，其中鹹酥雞更是堪稱台灣小吃的代表性美食之一。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-03-08 09:31:14

台灣在地小吃眾多，其中鹹酥雞更是堪稱台灣小吃的代表性美食之一，其販售的品項琳瑯滿目，還可依照個人口味喜好添加配料增添風味，廣受許多民眾熱愛。而近日，一名賣鹹酥雞的老闆分享自己上班的日常，結果反倒被老饕認為「這感覺少一味」，其原因曝光後，讓老闆超錯愕，引發討論。

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一名鹹酥雞店的老闆在Tik Tok貼文指出「我開這間店已經5年了，別的不敢說，但不乾淨的、不新鮮的絕對不會給你吃」只見貼出的影片中，是老闆剛將要炸東西的油鍋全面換油，看起來十分乾淨整潔，食安問題完全沒有疑慮。

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▲一名鹹酥雞老闆發出自己剛換好油鍋的照片，反倒被網友認為「這炸物應該不好吃」。（圖/Tik Tok@lai.ku.yo）
不過，貼文曝光後，反倒吸引不少老饕表示「遇到這種店家我都晚一點去，因為剛換的油沒有一個焦香味」、「這種頻繁換油的店，我都要等快打烊才去，因為那時候油最讚」、「這種炸物沒靈魂的，油要黑到丟下去看不到東西才讚」、「我都會看油鍋，這種乾淨的炸起來少一味」、「乾淨油炸起來不香」、「油不黑我可是不吃的喔」、「油炸過後就是會有一個焦香味，這樣才會好吃，太乾淨的我反而不會買」。

原以為會收到一片稱讚，卻被許多老饕反對，也讓老闆超尷尬表示「我終於知道我的店出現哪些問題了......。」不過事實上，食用油經過高溫加熱之後本身就會改變本質產生有害物質，經過食物會進入人體，網友所俗稱黑到不行的「回鍋油」，就是經由高溫長時間加熱後，油脂氧化酸敗，產生大量自由基，油品老早變質，這是對人體有害的，市面上常吃到的炸物對身體負擔自然不言而喻，民眾還是少吃為妙。（編輯：張嘉哲）

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